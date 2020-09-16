Подписание "Соглашений Авраама" между Израилем и арабскими странами. Опрос NEWSru.co.il

15 сентября 2020 года в Вашингтоне состоялась церемония подписания исторического договора о нормализации отношений между Израилем и двумя странами Персидского залива – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном ("Соглашений Авраама").

ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, подписавшими соглашения с Израилем – после Египта в 1979-м и Иордании в 1994-м.

ОПРОС NEWSru.co.il по "Соглашениям Авраама"

Соглашения подписали президент США Дональд Трамп, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министры иностранных дел стран Персидского залива – шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян (ОАЭ) и доктор Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян (Бахрейн).

Трамп в своей речи повторил сделанное еще до церемонии подписания заявления о том, что за ОАЭ и Бахрейном последуют еще пять арабских стран, а также соглашение с Палестинской автономией.

Вслед за американским президентом выступал Биньямин Нетаниягу, а за ним – министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян. Отметим, что в своем выступлении глава МИДа ОАЭ поблагодарил Биньямина Нетаниягу за отказ от аннексии спорных территорий.

Среди гостей были замечены представители Омана и Судана. Предполагается, что эти страны будут следующими, кто подпишет соглашение с Израилем.

Во время церемонии подписания исторического договора из сектора Газы осуществлен ракетный обстрел Ашдода и Ашкелона, были раненые. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов по объектам боевиков в Газе. После чего террористы обстреляли Сдерот и другие населенные пункты. ЦАХАЛ вновь атаковал объекты боевиков.

Редакция NEWSru.co.il просит читателей высказать свое отношение к подписанию "Соглашений Авраама", дать оценку этим документам и прогноз дальнейшего развития событий.