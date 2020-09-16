Обстрелы из сектора Газы, ЦАХАЛ наносит удары по террористам

В среду, 16 сентября, начиная с 4:30 утра не менее пяти раз срабатывали сигналы "Цева адом" в Сдероте и других населенных пунктах около границы сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным ЦАХАЛа, рано утром из Газы было выпущено 13 ракет, восемь из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

В ответ на этот обстрел ЦАХАЛ атаковал несколько целей в Газе, в том числе туннель террористов ХАМАСа.

В ночь на 16 сентября израильские самолеты и вертолеты атаковали несколько целей на территории сектора Газы в ответ на вечерний обстрел, в результате которого были ранены пять израильтян. По данным агентства Safa, были атакованы объекты боевиков рядом с Американским университетом (северо-западней Бейт-Лахии, на севере сектора) и к западу от Дир аль-Балаха (в центральной части побережья Газы. Всего израильскими ВВС было выпущено не менее 12 ракет, передает SAFA.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что в ответ на ракетный обстрел Сдерота в ночь на 16 сентября израильские самолеты и вертолеты атаковали около десяти целей в секторе Газы. В частности, были атакованы завод по производству оружия и взрывчатых веществ; военный комплекс, используемый террористической организацией ХАМАС для тренировок и испытаний ракетных вооружений.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия с территории Газы на организацию ХАМАС, контролирующую сектор.

15 сентября, в 20:14 в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучали сигнал тревоги системы раннего предупреждения о возможном ракетном обстреле. Сирены звучали в Ашдоде и Ашкелоне. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с территории сектора Газы в сторону Израиля было запущено две ракеты, однако из которых была сбита системой ПРО "Железный купол". Телеканал "Кан-11" сообщил, что одна из ракет упала в центре Ашдода. Персонал больницы "Асута" сообщил, что после ракетного обстрела Ашдода в приемное отделение обратились за медицинской помощью 14 человек. Пять человек получили осколочные ранения, состояние одного из них, 62-летнего мужчины, тяжелое. Еще девять человек нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

Вскоре после ракетного обстрела Израиля ХАМАС распространил заявление, в котором говорится, что мирный договор между Израилем, Саудовской Аравией и Бахрейном "не стоит чернил, которыми он подписан; наш народ продолжит свою борьбу".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год. Сентябрь. 15 ракет. 9 сбиты системой ПРО. Пять раненых.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.