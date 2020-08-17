Комиссия по борьбе с коронавирусом внесла изменения в карантинные ограничения

Комиссия министров по борьбе с коронавирусом одобрила в ходе телефонного голосования поправку к постановлению об ограничении собраний. Об этом в ночь на 17 августа сообщили пресс-службы министерств главы правительства и здравоохранения.

Согласно этой поправке, в закрытых помещениях вне зависимости от размеров (в ресторанах, общественных местах, на предприятиях и в местах отправления религиозных обрядов), могут находиться одновременно до 20 человек. На открытом пространстве - до 30 человек, при условии соблюдения дистанции в 2 метра между людьми. При этом предприятия и рестораны должны соответствовать требованиям "фиолетового стандарта".

Если комиссия Кнессета не утвердит иного решения, поправка вступит в силу в понедельник, 17 августа, в 19:00.