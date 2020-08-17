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NEWSru.co.il :: В Израиле17 августа 2020 г., 20:51

Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима, ранены два человека

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима

Около 20:45 поступили первые сообщения о попытке теракта с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что нападение произошло возле ворот Колен Израилевых (Шаар-а-Шватим).

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вооруженный ножом палестинский араб приблизился к группе пограничников и нанес удар одному из них. Находившиеся рядом военнослужащие открыли огонь в сторону террориста, ранив его.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 19-летний юноша получил ранения средней тяжести. Он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в этом инциденте также была легко ранена женщина, находившаяся недалеко от места происшествия. Она также доставлена в больницу для получения медицинской помощи. По данным новостной службы корпорации "Кан", женщина получила огнестрельное ранение в то время, когда военнослужащие стреляли в террориста.

Согласно сообщениям, поступающим из Иерусалима, полиция закрыла все входы в Старый город и на Храмовую гору.


По данным в палестинских источниках, нападавший получил тяжелое ранение, от которого скончался.

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