60% читателей NEWSru.co.il хотели бы побывать в ОАЭ. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ". В опросе, который проводился в течение одних суток, 16-17 августа, приняли участие 2195 респондентов (1950 из них ответили на все 10 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что абсолютное большинство наших читателей (95%) в целом положительно отреагировали на сообщение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

71% верят, что после заключения соглашения с ОАЭ скоро будут нормализованы отношения с некоторыми другими арабскими странами, например с Бахрейном и Саудовской Аравией.

Заявления президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Нетаниягу по поводу достигнутого соглашения звучали противоречиво, когда речь шла о перспективе распространения израильского суверенитета на часть Иудеи и Самарии. По версии Эмиратов, Нетаниягу "обязался отказаться от аннексии палестинских территорий". Трамп заявил, что вопрос снят с повестки. Нетаниягу выступил с пространным комментарием, в частности сказав: "Этот вопрос по-прежнему остается актуальным".

Был задан вопрос: "Чьему заявлению по поводу перспектив распространения израильского суверенитета на часть Иудеи и Самарии вы больше доверяете?" 57% ответили: Трампа, "вопрос снят с повестки". 25% выбрали ответ: Нетаниягу, "вопрос остается актуальным".

62% респондентов считают, что Нетаниягу должен был поставить в известность министра обороны Бени Ганца и министра иностранных дел Габи Ашкенази о заключении соглашения с ОАЭ. Но премьер сделал это только постфактум.

Вопрос: "Как повлияло подписание этого соглашения на ваше отношение к Биньямину Нетаниягу?" 65%: "Осталось неизменным". 27%: "Улучшилось". 8%: "Ухудшилось". То есть в целом соглашение с ОАЭ позитивно отразилось на отношении наших читателей к премьер-министру.

38% прогнозируют, что посольство ОАЭ в Израиле будет открыто в 2021 году. 18% считают, что это произойдет не раньше 2022 года. 8% полагают, что этого не произойдет никогда. 7% верят, что это произойдет уже в 2020 году.

49% считают, что регулярное прямое авиасообщение между Израилем и ОАЭ будет налажено в 2021 году, 15% – не раньше 2022 года, 14% – уже в 2020 году, 4% – никогда.

60% наших читателей хотели бы побывать в Объединенных Арабских Эмиратах.