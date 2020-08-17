Учебный год в условиях пандемии: опубликована программа минпроса

За две недели до начала нового учебного года министерство просвещения представило программу обучения в условиях коронавирусной инфекции. Особое внимание план уделяет тому, что будет происходить в первые дни сентября. Также сообщается о сокращении числа экзаменов на аттестат зрелости.

В первый день учебы трехлетки будут приходить в садики группами по пять-шесть детей в сопровождении одного из родителей – в несколько смен. Точное расписание прибытия будет сообщено воспитательницами. Родители не смогут зайти в помещение садика.

Во второй день учебы дети придут в садик двумя группами, каждая из которых проведет в садике только часть времени, после чего родители должны будут их забрать. Начиная с третьего дня садики будут работать полную смену – с восьми утра до двух часов дня.

Первоклассники в первый день учебы также будут прибывать в школу маленькими группами - до десяти человек. Каждого из них сможет сопровождать только один из родителей. Церемония первого звонка будет проводиться на нескольких площадках, и на каждой из них сможет присутствовать не больше 20 человек.

Специальные программы ознакомления и поддержки предусмотрены для учеников седьмых классов, переходящих из начальной школы в среднюю школу, и для десятиклассников, переходящих в старшие классы.

В новом учебном году ученики будут сдавать всего шесть экзаменов на аттестат зрелости. Три из них – математика, английский и иврит либо арабский – являются обязательными. Еще два предмета будут гуманитарными, их выберут из литературы, ТАНАХа, истории, обществоведения.

Еще один предмет будет выбран из списка, включающего физику, химию, биологию, компьютеры, искусство, географию, танец, театр, физическую культуру и другие предметы. Школьникам, которые окажутся в карантине во время экзамена, будет предоставлена возможность сдачи в другую дату.

Министерство просвещения отмечает, что в новом учебном году от работников школ потребуется педагогическая и административная гибкость. В связи со значительным сокращением программ внеклассного обучения будут сокращены и платы, взимаемые с родителей.