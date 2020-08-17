"Открытое небо" и условия выезда за границу. Комментарии специалистов минздрава
В понедельник, 17 августа, специалисты минздрава провели пресс-конференцию, посвященную возобновлению воздушного сообщения и выездного туризма. На вопросы журналистов отвечали гендиректор министерства профессор Хези Леви, его заместитель Итамар Груто и директор департамента международных отношений при министерстве здравоохранения профессор Аши Шалмон.
С воскресенья, 16 августа, в Израиле было возобновлено авиасообщение с несколькими странами, при прибытии в которые и по возвращению из которых не требуется соблюдать карантин. Принять израильтян готовы пока три страны: Хорватия, Болгария и Греция.
Генеральный директор минздрава Хези Леви отметил, что решение об "открытии неба" было согласовано с Управлением авиации, министерством транспорта, министерством туризма. Профессор Леви отметил, что во многих случаях израильтяне, перед вылетом должны будут пройти тест на коронавирус.
Профессор Леви отметил, что израильтяне, возвращающиеся из "зеленых стран", не должны будут соблюдать карантин и делать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".
На вопрос о том, должен ли турист соблюдать карантин по возвращению в Израиль, если он делал пересадку в "красной стране", профессор Леви ответил: в том случае, если пассажир не покидал транзитную зону аэропорта, он не будет должен соблюдать карантин. В случае, если он выходил в город, это будет считаться как посещение "красной страны", и поэтому будет необходим карантин.
Список "зеленых стран" будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.
На вопрос о том, будут ли в этом году разрешены поездки в украинский город Умань, профессор Леви ответил, что во время эпидемии массовое паломничество в Умань в прежнем формате невозможно. Власти Израиля обсуждают с властями Украины возможные варианты организации визитов израильтян.
Профессор Итамар Груто обратил внимание на изменения, касающиеся подготовки к поездке. По его словам, если до настоящего момента израильтянам необходимо было перед полетом лишь заполнить декларацию о здоровье, то теперь им предстоит совершить больше действий: необходимо проверить на сайте минздрава список "зеленых стран", а также правила въезда в эти страны. Он отметил, что правила въезда в разных странах могут различаться. Например, Греция требует пройти тест на коронавирус за 72 часа до полета, а Германия - за 48 часов. Есть страны, не разрешающие въезд израильтянам.
Итамар Груто отметил, что тест на коронавирус перед поездкой, если он требуется, можно будет пройти в больничной кассе. Он отметил, что вряд ли стоит надеяться на то, что в ближайшие два три месяца появятся "быстрые тесты".
На вопрос о том, когда Израиль начнет принимать туристов из "зеленых стран", профессор Аши Шалмон ответил, что совместно с министерством туризма ведется работа над планом постепенного возвращения иностранных туристов в Израиль. По всей видимости, в начале прием групп будет осуществляться по принципе "капсул".
Профессор Груто отметил, что будет ужесточен контроль за туристами. За ложные данные в декларации о состоянии здоровья будет установлен штраф.