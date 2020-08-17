"Открытое небо" и условия выезда за границу. Комментарии специалистов минздрава

В понедельник, 17 августа, специалисты минздрава провели пресс-конференцию, посвященную возобновлению воздушного сообщения и выездного туризма. На вопросы журналистов отвечали гендиректор министерства профессор Хези Леви, его заместитель Итамар Груто и директор департамента международных отношений при министерстве здравоохранения профессор Аши Шалмон.

С воскресенья, 16 августа, в Израиле было возобновлено авиасообщение с несколькими странами, при прибытии в которые и по возвращению из которых не требуется соблюдать карантин. Принять израильтян готовы пока три страны: Хорватия, Болгария и Греция.

Генеральный директор минздрава Хези Леви отметил, что решение об "открытии неба" было согласовано с Управлением авиации, министерством транспорта, министерством туризма. Профессор Леви отметил, что во многих случаях израильтяне, перед вылетом должны будут пройти тест на коронавирус.

На вопрос о том, должен ли турист соблюдать карантин по возвращению в Израиль, если он делал пересадку в "красной стране", профессор Леви ответил: в том случае, если пассажир не покидал транзитную зону аэропорта, он не будет должен соблюдать карантин. В случае, если он выходил в город, это будет считаться как посещение "красной страны", и поэтому будет необходим карантин.

Список "зеленых стран" будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

На вопрос о том, будут ли в этом году разрешены поездки в украинский город Умань, профессор Леви ответил, что во время эпидемии массовое паломничество в Умань в прежнем формате невозможно. Власти Израиля обсуждают с властями Украины возможные варианты организации визитов израильтян.

Профессор Итамар Груто обратил внимание на изменения, касающиеся подготовки к поездке. По его словам, если до настоящего момента израильтянам необходимо было перед полетом лишь заполнить декларацию о здоровье, то теперь им предстоит совершить больше действий: необходимо проверить на сайте минздрава список "зеленых стран", а также правила въезда в эти страны. Он отметил, что правила въезда в разных странах могут различаться. Например, Греция требует пройти тест на коронавирус за 72 часа до полета, а Германия - за 48 часов. Есть страны, не разрешающие въезд израильтянам.

На вопрос о том, когда Израиль начнет принимать туристов из "зеленых стран", профессор Аши Шалмон ответил, что совместно с министерством туризма ведется работа над планом постепенного возвращения иностранных туристов в Израиль. По всей видимости, в начале прием групп будет осуществляться по принципе "капсул".

Профессор Груто отметил, что будет ужесточен контроль за туристами. За ложные данные в декларации о состоянии здоровья будет установлен штраф.