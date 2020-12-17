Политическая драма: прорыв на переговорах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван"

Вечером в четверг, 17 декабря, была опубликована информация о прогрессе на переговорах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по вопросу о предотвращении досрочных выборов.

Как сообщает телеканал "Решет" со ссылкой на источник в "Кахоль Лаван", "Ликуд" отказался от требования сместить Ави Нисанкорена с поста министра юстиции. Помимо этого, как сообщает "Решет", Ганц обеспечил выполнение соглашения по ротации. Судя по всему, это будет достигнуто путем соглашения о продлении периода работы Кнессета до четырех лет, а также сокращением времени пребывания главы "Кахоль Лаван" на посту премьер-министра. Официальный источник в "Кахоль Лаван" заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что ему ничего неизвестно о прогрессе на переговорах. Источник, в "Ликуде", в свою очередь, высказал оценку, согласно которой вероятность выборов в марте составляет 80%.

В настоящий момент, контакты между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" продолжаются, однако уже сейчас многие депутаты в "Кахоль Лаван" возражают против нового компромисса с "Ликудом.

Телеканал "Кешет" также сообщает о прогрессе на переговорах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", однако по сообщению журналиста Амита Сегаля, разногласия между сторонами по-прежнему очень велики. По сообщению Сегаля, базой для переговоров также является отказ "Ликуда" от требования сместить Нисанкорена с поста министра юстиции, а также продление периода работы Кнессета и увеличение ротации.

"Кешет" также сообщил, что ранее 17 декабря Бени Ганц встречался с депутатами от "Кахоль Лаван" в доме министра науки и космоса Изхара Шая, где проходила церемония зажжения ханукальных свечей. В ходе церемонии, Ганц посоветовал депутатам запастись силами для приближающихся выборов.

По информации "Кешет", премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает попытки сформировать альтернативное правое правительство в действующем Кнессете. Ранее на этой неделе Нетаниягу предлагал главе блока "Ямина" Нафтали Беннету присоединиться к его правительству, получив портфель министра обороны и еще два портфеля по его выбору. Беннет отклонил это предложение. В "Ямина" подтвердили эту информацию. В "Ликуде" ее назвали fake news.

Отметим, что даже в случае достижения соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" совершенно не очевидно, что его удастся реализовать. Для этого нужно утвердить проект госбюджета на 2020 год до полуночи вторника. Помимо этого, нужно сформировать и подписать новое коалиционное соглашение. И самое сложное - необходимо изменить законы, принятые перед приведением нынешнего правительства к присяге. Для этого необходимо большинство в 70 депутатов. После выхода из коалиции фракции "Дерех Эрец" и ухода из Кнессета депутата Гидеона Саара, обеспечить такое большинство будет крайне сложно. Неизвестно как проголосуют депутаты Михаль Шир и Шарен Аскель, поддерживающие Саара. Депутат Давид Битан госпитализирован в больницу.