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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2021 г., 16:08

Профессор Аш: "Через неделю после второй прививки израильтяне освобождаются от карантина"

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Профессор Аш: "Через неделю после второй прививки израильтяне освобождены от карантина"

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш заявил, что с сегодняшнего дня в случае контакта с зараженными коронавирусом освобождаются от карантина люди, у которых с момента получения второй порции прививки Pfizer прошла неделя.

По словам профессора Аша, в настоящий момент число тяжелобольных очень велико. "В этой ситуации мы не можем себе позволить отмену режима жесткого карантина и будем вынуждены просить о его продлении на неделю. Я очень надеюсь, что мы сможем ограничиться продлением только на семь дней", - добавил профессор Аш.

Ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что уже с воскресенья, 17 января, число прививок от коронавируса в день должно достигнуть 200 тысяч.


При этом Нетаниягу подчеркнул, что, в связи с перегруженностью больниц, правительство во вторник или в среду примет решение, продлевать ли всеобщий карантин.

Премьер-министр упомянул, что такие высокие темпы вакцинирования помогут уже в обозримом будущем открыть различные области индустрии для обладателей "зеленых паспортов".

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