В течение недели ожидается снегопад не только на Хермоне

Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, 17-20 января ожидается прохладная и дождливая погода. В воскресенье на горе Хермон возобновился снегопад, который усилится в понедельник будет идти до среды включительно.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что в среду, на фоне похолодания на севере, возможен снегопад не только на Хермоне, но также на вершинах холмов Голанских высот и Галилеи.

При этом метеорологи говорят, что снегопад есть небольшая вероятность снегопада на холмах Иерусалима 20 января. При этом устойчивый снежный покров, скорее всего, не образуется, так как температура ночью не опустится ниже 4 градусов тепла, а днем будет около +9.

В этом сезоне первый снег на вершине горы Хермон выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода, осадков несколько недель не было. Вновь снег выпал на Хермоне 14 января, на вершине образовался устойчивый снежный покров, но в нижней части подъемника снега пока очень мало.

Ожидается, что в течение этой недели на всех склонах Хермона образуется устойчивый снежный покров. Однако пока курорт закрыт в связи с карантином.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.