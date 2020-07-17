Пляжи открыты, но купание опасно: высокие волны, медузы

В ночь на пятницу, 17 июля, во время обсуждения карантинных мер министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные пляжи будут работать.

Было очевидно, что многие израильтяне отправятся на пляжи в эти выходные, так как спорткомплексы и парки развлечений снова закрыты на карантин. К 10 утра в пятницу уже стали поступать сообщения, что многие официальные пляжи на побережье Средиземного моря и Кинерета закрываются из-за переполненности.

Следует учитывать, что на побережье Средиземного моря в пятницу значительное волнение: высота волн 1-2 метра. В таких условиях купание может быть опасным. Лучше выбирать пляжи, прикрытые искусственными островами или волнорезами.

Кроме того, концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря остается высокой. Зачастую медузы приближаются к берегу большими группами. При высоких волнах в воде сложнее уклониться от столкновения с медузой, даже если вы плаваете в маске для ныряния.

Как отмечалось ранее, в этом году "сезон медуз" начался уже в первых числах июня – почти на месяц раньше, чем в прошлом году (когда он начался необычно поздно). После снятия общего карантина отдыхающие недолго могли наслаждаться морем, "чистым" от медуз. Напомним, что пляжный сезон в этом году начался только 20 мая.

Около израильского побережья Средиземного моря летом обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги". "Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые, иногда синие. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте. Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте). Есть и другие виды медуз.

Меры предосторожности

В восточном Средиземноморье встречаются опасные медузы нескольких видов. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.