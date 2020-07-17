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NEWSru.co.il :: В Израиле17 июля 2020 г., 20:12

В выходные полиция будет круглосуточно следить за соблюдением карантинных ограничений

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В выходные полиция будет круглосуточно следить за соблюдением карантинных ограничений

В ближайшие выходные полиция намерена круглосуточно следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба полиции, усилия правоохранителей будут сосредоточены на инспектировании общественных мест с целью предотвратить появление граждан без защитной маски, предотвращении проведения массовых мероприятий, запрещенных в этот период, проверках соблюдения гражданами карантина и контролю над надлежащим соблюдением карантинных ограничений владельцами тех или иных бизнесов.

Что касается последних ограничений, вступивших в силу вечером в пятницу, 17 июля, то полиция подчеркивает, что намерена, в первую очередь, информировать население о введении новых карантинных мер, осуществляя профилактические мероприятия. Лишь в случаях повторных нарушений порядка теми или иными гражданами сотрудники полиции прибегнут к избирательному правоприменению.


Напомним, в ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.

В пятницу, 17 июля, вступили в силу следующие ограничения:

- закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений;
- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
- запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек (за исключением рабочих мест и членов одной семьи. проживающих вместе).

Утром во вторник, 21 июля, для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку.

Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:

- Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты.
Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.

Ограничения, которые будут действовать в будни:
- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
- Будут закрыты столовые на предприятиях.


Министерство здравоохранения подчеркивает, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.

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