Правительство проголосовало за введение новых карантинных ограничений

В ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.

Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.

В пятницу, 17 июля, с 17:00 войдут в действие следующие ограничения:

Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:



-Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты.

Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.



Ограничения, которые будут действовать в будни:

- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;

- Будут закрыты столовые на предприятиях.



Министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, пляжи будут работать.

Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято - в образовательной системе нет новых ограничений.