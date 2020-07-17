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NEWSru.co.il :: В Израиле17 июля 2020 г., 03:15

Правительство проголосовало за введение новых карантинных ограничений

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Правительство проголосовало за введение новых карантинных ограничений

В ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.

Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.

В пятницу, 17 июля, с 17:00 войдут в действие следующие ограничения:


- будут закрыты спортивные залы и спортивные студии;
- для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку;
- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
-запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек.

Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:

-Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты.
Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.

Ограничения, которые будут действовать в будни:
- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
- Будут закрыты столовые на предприятиях.

Министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, пляжи будут работать.

Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято - в образовательной системе нет новых ограничений.


При этом министры договорились продвигать через Кнессет принятие закона о введении карантина на выходные дни. При этом ограничения не коснутся судов, массовых акций протеста, а также работы продуктовых магазинов.

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