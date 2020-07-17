Экономический популизм, дилеммы выборов и комиссия по назначению судей. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Правительство Израиля в ночь на 17 июля утвердило новые ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Это решение кабинета министров не сможет изменить ни политической реакции на последние события, ни той интерпретации, которую им дает общество.

За десятки лет пребывания на политической арене премьер-министр Биньямин Нетаниягу слышал в свой адрес почти все мыслимые обвинения. Но никогда прежде его не обвиняли в экономическом популизме. Он мог быть и был непоследователен во внутренней и внешней политике, он мог обещать и не выполнять обещания, данные политическим партнерам, он мог себе позволить многое. Лишь в одной области нынешний глава правительства всегда был последователен – в подходе к решению экономических проблем. Причем за это Нетаниягу неоднократно платил высокую цену: достаточно вспомнить 12 мандатов на выборах 2006 года, что в большой степени стало результатом возмущения избирателей реформами, проводимыми тогдашним главой минфина.

Решение о выплате дотаций всем гражданам страны, без какой либо дифференциации, сломало это табу. Данный шаг пока не поддержал ни один серьезный экономист, и мало у кого вызывает сомнения его политическая начинка. Недаром министр экономики Амир Перец иронично "поздравил" Нетаниягу с присоединением к лагерю социалистов. Бывший профсоюзный вождь отлично понимает, что никаких изменений во взглядах Нетаниягу не произошло. Он такой же убежденный капиталист, сторонник минимального вмешательства государства. Если уж вмешиваться, неоднократно говорил Нетаниягу, то "раздавать людям удочки, а не рыбу". Но наметился дефицит "удочек", да и ловить ими особенно нечего. А вывод, который Нетаниягу сделал из выборов 2006 года: избиратель не прощает тех, кого считает виноватым в своем обнищании. Значит, надо принимать быстрые, простые меры. Ответственность за последствия всегда можно возложить на Бени Ганца.

В "Ликуде" утверждают, что намерение Нетаниягу отправить нас на выборы, если бы депутаты от "Кахоль Лаван" проголосовали за Шакед, а не за Марк не было блефом. С одной стороны, трудно представить себе Нетаниягу или кого-либо другого, объявляющим, что из-за результатов выборов в комиссию по назначению судей страна идет на выборы и черт с ним с коронавирусом, черт с ней с безработицей и прочим. С другой стороны, такие голоса свидетельствуют о том, что возможность новых выборов, безусловно, на повестке дня. Насколько она реальна, на самом деле не знает никто кроме Биньямина Нетаниягу. В политических кругах убеждены, что Ганц не станет катализировать досрочные выборы. Мотивы Нетаниягу, как обычно, тайна за семью печатями. С одной стороны, несмотря на заметную утрату популярности, "Ликуд" и поддерживающие его партии по-прежнему лидируют по всем опросам и сохраняют возможность сформировать коалицию. Вместе с тем, если тенденция снижения популярности продолжится и в ходе предвыборной кампании, результаты могут быть очень плачевными. И Нетаниягу отлично это понимает. Поэтому дилемма между форсированием выборов пока падение не достигло критической точки и намерением отложить выборы в надежде на улучшение или хотя бы стабилизацию ситуации, весьма непроста. В оппозиции по-прежнему убеждены, что Кнессет будет распущен не позднее весны 2021 года. В коалиции честно признаются, что не понимают истинных планов Нетаниягу. В большой степени ответ на вопрос о стабильности политической системы будет дан в августе, когда правительство проголосует за бюджет и передаст его на рассмотрение Кнессета. Каким будет проект бюджета? Одногодичным, как хочет Нетаниягу? Двухгодичным, как хочет Ганц? Насколько болезненным он будет и для кого? Ответы на все эти вопросы дадут более ясное представление о намерениях Нетаниягу.

Немаловажное значение играет и персональный фактор. Раздробив после выборов в Кнессет 23-го созыва политическую карту, Биньямин Нетаниягу чувствовал себя в безопасности с точки зрения возможной угрозы появления реального конкурента, а проиграть матч, когда нет противника, сложно. По большому счету, противника нет и сегодня. Но фрагментация политической системы имеет и обратную сторону. И сторона эта: отсутствие обязательств со стороны партий-спутников по отношению к центру притяжения. Иными словами, Натфали Беннет, которого Нетаниягу не захотел или не сумел привлечь в коалицию, ничем не обязан действующему премьеру. Авигдор Либерман уже продемонстрировал сколь весомой может быть угроза со стороны небольшой партии. Отношения между Либерманом и Беннетом оставляют желать лучшего, но, думая о перспективе выборов, ось Яалон – Хаузер – Хендель – Либерман – Беннет может оформиться как реальная угроза "Ликуду". Их будет трудно обвинить в левизне, а Беннет все активнее позиционирует себя как талантливый организатор и управленец, который мог бы успешно управлять операцией по борьбе с коронавирусом, но политические интриги и персональная неприязнь со стороны Нетаниягу, лишают его такой возможности. 11-14 мандатов "Ямины" в последних опросах, причем основное усиление за счет "Ликуда", более чем неприятный сигнал для Нетаниягу. И тут вновь вопрос: спешить или выжидать? Форсировав выборы, Нетаниягу может получить сильного Беннета, решив выждать, может встретить на арене Гади Айзенкота, который уже почти не скрывает своего решения идти в политику.





