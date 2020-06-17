В каких случаях младенцев, родившихся в Израиле, не регистрируют как "евреев". Подробности от NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проверила данные, представленные 15 июня в репортаже телеканала "Кан 11" об отказе Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции регистрировать "евреями" тысячи младенцев, родившихся в семьях выходцев из стран бывшего СССР.

Напомним, речь идет о детях женщин, которые записаны в документах "еврейками". В графе "национальность", фигурирующей в "тамцит ришум" (перечень личных данных), у детей, о которых говорилось в репортаже, записано "в процессе проверки" или поставлены прочерки, указывающие на "отсутствие вероисповедания" ("хасар дат").

Несколько семей, дети которых были записаны таким образом, подали иски в суд. Один из таких исков в настоящий момент рассматривается в окружном суде Иерусалима. Иск был подан с помощью организации "Итим", которая занимается юридической помощью в таких вопросах.

Репортаж "Кан 11" основывался на информации, предоставленной журналистам организацией "Итим". В частности, на документе, полученном "Итим" от Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции в рамках закона о свободе информации. В этом документе (копия документа находится в редакции) приводятся данные с 2014 по 2018 годы о детях, матери которых записаны в документах как "еврейки", однако в графе "национальность" у них написано "в процессе проверки", "еще не записан" или поставлен прочерк. Всего таких случаев с 2014 по 2018 год, согласно документу, 2273. (Отметим, что число ежегодных случаев с 2014 по 2018 годы не выросло). При этом у подавляющего большинства (1746 детей) в графе "вероисповедание" также указано "еще не записан". Еще у около 430 детей в графе "вероисповедание" стоит прочерк, указывающий на "отсутствие вероисповедания" (Напомним, что именно "хасар дат", как правило, пишут в графе "вероисповедание" у выходцев из бывшего СССР, еврейство которых ставится под сомнение или отрицается ими самими). В единичных случаях в графе "вероисповедание" у ребенка стоит "христианин" или "мусульманин".

Из данного документа нельзя сделать вывод о том, выходцами из каких стран диаспоры являются родители этих детей, а также о причинах того, почему дети не записаны евреями.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции с просьбой прокомментировать данный документ и озвученную в репортаже информацию, вызвавшую значительный общественный резонанс.

Пресс-секретарь управления Сабин Хадад заявила нашему корреспонденту, что подавляющее большинство детей (около 1800, по ее словам) из данного списка не зарегистрированы евреями с согласия родителей. Как утверждает Хадад, речь идет в основном о смешанных семьях, где мать еврейка, а отец – мусульманин или христианин. Поскольку в иудаизме вероисповедание передается по матери, а в исламе – по отцу, то ребенок из такой семьи может быть записан как евреем, так и арабом (в случае вероисповедания – как иудеем, так и мусульманином или христианином). Как поясняет Хадад, родители зачастую не могут договориться, как записать ребенка, или не хотят решать этот вопрос, оставляя его открытым.

Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции, по крайней мере, официально, не поднимает вопросы еврейства граждан Израиля по своей инициативе. Однако другие государственные структуры – такие как раввинатские суды, "Натив" или "Сохнут", в тех случаях, когда у них возникает сомнение в подлинности документов того или иного гражданина, сообщают об этом в управление.

Чаще всего "сомнения" возникают у раввинатских судов и чаще всего – при попытке доказать еврейство для бракосочетания в раввинате. Напомним, что выходцы из стран бывшего СССР редко "автоматически" признаются евреями для заключения брака. Наша редакция уже публиковала ряд материалов на эту тему. Если тому или иному гражданину не удается доказать свое еврейство в раввинатском суде, информация об этом передается в Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции.

Более того, непризнание евреем того или иного гражданина Израиля в раввинатском суде ставит под сомнение еврейство родственников человека, проходившего проверку. То есть, если вы сами не должны были проходить проверки на еврейство или же прошли все проверки, но не прошел ваш близкий родственник, ваше еврейство также будет поставлено под сомнение. Точно так же, просто в более редких случаях, действуют "Натив" или "Сохнут". Если при репатриации вашего родственника выясняется, что он не еврей или не галахический еврей, ваше еврейство также может быть поставлено под сомнение.

Подчеркнем, что сотрудники Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции не имеют права менять уже существующую регистрацию (внести изменения в графу "национальность", как и в любую другую графу в официальных документах, можно только с согласия человека или по решению суда), поэтому проблема "всплывает" при регистрации новорожденного. Согласно заявлению представителя управления, сотрудники не имеют право записать ребенка "евреем", если в документах матери появляется "красный флажок" – то есть, если от других госструктур получена информация о том, что еврейство матери поставлено под сомнение. В таком случае семья вызывается на проверку.

Отметим, что официальный вызов на проверку, который отправляется письмом и находится в распоряжении редакции, вполне может ввести получателя в заблуждение относительно последствий тех или иных действий. В письме получателю заявляется, что данные о его национальности и вероисповедании, как и о национальности и вероисповедании его детей, являются неверными, и поэтому получателю надлежит явиться в филиал управления и подписать согласие на изменение его данных и данных его детей или же опротестовать это решение и предоставить доказательства своего еврейства. В последнем пункте письма отмечается, что в том случае, если обращение останется без ответа, управление подаст в суд с требованием получить судебное разрешение на исправление регистрации.

По словам Сабин Хадад, несмотря на то, что управление "может" исправить регистрацию по решению суда, в суд "почти никогда" не обращаются. Хадад говорит, что за последние десять лет управление всего "несколько раз" добивалось изменений в регистрации с помощью суда. Отметим, что отрицательное решение суда (а именно отказ предоставить управлению право изменить уже существующую регистрацию национальности и вероисповедания) в данном случае послужило бы прецедентом для дальнейших обращений.

В "Итим" утверждают, что Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции, стремясь вынудить граждан "добровольно" изменить данные в графах "национальность" и "вероисповедание", применяет различные рычаги давления, в том числе отказывая в предоставлении базовых услуг. Например, отказывается делать ребенку паспорт ("даркон") или предоставлять другие услуги тем, кто не желает добровольно отказываться от своего еврейства. К сожалению, те израильтяне, которые подверглись такого рода давлению и с которыми мы сумели связаться, отказались публиковать свои истории в СМИ. Сабин Хадад категорически заявляет, что это противоречит закону и не имеет места в практике управления.

Мы попросили Элада Каплана из организации "Итим" объяснить, какие причины есть у организации утверждать, что подавляющее большинство из 2273 семей являются выходцами из бывшего СССР и не смогли зарегистрировать своих детей евреями, поскольку еврейство матери было поставлено под сомнение. По словам Каплана, Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции, не предоставляя точных данных о числе таких случаев (представитель управления заявила нашей редакции, что не располагает данными о том, сколько человек "добровольно" согласились не записывать детей евреями), пытается скрыть настоящую картину происходящего. Каплан подтвердил, что в "Итим" не имеют однозначных доказательств того, что "жертвами" подобной политики государства действительно стали около двух тысяч человек. При этом Каплан подчеркивает, что, вопреки утверждению представителя Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции, в документе указаны семьи, которые не просили, чтобы их ребенок не был записан евреем, поскольку именно такое условие было прописано в запросе "Итим".

Материал подготовила Алла Гаврилова

См. также: Признан факт попыток вынудить граждан Израиля менять регистрацию, отказывая им в предоставлении базовых услуг





