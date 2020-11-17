Как определить "цвет" вашего населенного пункта? Минздрав Израиля ответ не дает

Вечером 16 ноября кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил серию новых шагов в послаблении режима карантина в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, с другой – введение новых ограничений в "красных" и "оранжевых".

В частности, было решено, что с 24 ноября в школы вернутся учащиеся 5-6 классов, а с 1 декабря возобновятся очные занятия у учащихся 11 и 12 классов, если речь идет о "зеленых" и "желтых" населенных пунктах. Было разрешено с 17 ноября возобновить работу торговых центров, расположенных на открытых площадках в "зеленых" городах (в частности, речь шла о торговых комплексах BIG).

При этом карантин был ужесточен в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах, где вводится ночной "комендантский час", существенно увеличены штрафы за нарушение карантинных ограничений. В "красных" городах запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 – на улице, в "оранжевых" – до 25 человек в помещении и до 50 – на улице.

Утром 17 ноября редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу министерства здравоохранения с просьбой пояснить, каким образом гражданин может узнать о том, "какого цвета" населенный пункт, в котором он проживает или работает. Мы несколько раз повторяли свой вопрос представителям минздрава. Нам сообщили, что наш вопрос передан чиновникам министерства, ответственным за эту тему. Однако ответа мы пока так и не получили.

Граждане, владеющие ивритом, могут воспользоваться "чат-ботом" Управления тылом, с помощью которого можно узнать, есть ли ограничения с доступом к тому или иному населенному пункту (подобные ограничения вводятся для "красных" городов и поселков). Но ответа на вопрос, является ли ваш город "зеленым", этот ресурс не дает.

Есть похожий "чат-бот" и на сайте минздрава. Он позволяет получить список населенных пунктов "с ограниченным доступом". Но список этот уже устарел.

Ранее определить "цвет" населенного пункта можно было на сайте минздрава по адресу https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/cities-ramzor Но теперь эта ссылка не работает, и на сайте минздрава нигде явным образом подобного сервиса нет.

Тем временем ведущие израильские СМИ публикуют списки "желтых", "оранжевых" и "красных" населенных пунктов. Так, например, такой список можно увидеть на сайте Ynet.

Судя по опубликованным данным, по состоянию на 17 ноября "красными" являются Нацрат, Калансуа, Кафр Кара, Буката, Арабэ (все перечисленные населенные пункты – арабские).

ОРАНЖЕВЫЕ

К "оранжевым" относятся: Усфия, Бейтар-Илит, Раат, Мадждаль Шамс, Масадэ, Иксаль, Тайбэ, Дир Хана, Маджд аль-Крум, Кафр Манда, Айн Кания, Кафр Касем, Умм эль-Фахм (в этом списке не только арабские, но также друзские и еврейские населенные пункты).

ЖЕЛТЫЕ

"Желтый" список таков: Иерусалим, Кармиэль, Ноф а-Галиль (Нацрат Илит), Бейт Эль, Модиин Илит, Шфарам, Мрар, Бейт-Джан, Райнэ, Инох-Джат, Илут, Басмия, Дир аль-Асад, Хурфейш, Ярка, Джальджулия, Маале Ирон, Каукаб Абу аль-Хиджия, Шибли Умм аль-Ганам, Фурейдис, Нетивот, Эйн Мэиль, Тель-Монд, Кусейфе, Ифия, Сахнин, Туба-Зангария, Тира, Кафр Исиф, Саджур, Джудейда-Макр, Сахра Самия, Нахаф (в этом списке также не только арабские, но есть друзские и еврейские населенные пункты).

Все прочие населенные пункты пока в настоящее время считаются "зелеными".

Отметим, что в крупных городах "красными" могут объявлять отдельные кварталы. Узнавать об этом граждане, на данном этапе, по всей видимости, могут только путем обращения в соответствующие муниципалитеты.



