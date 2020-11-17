Взрыв на заводе в Ашдоде, погибли два человека

На заводе по металлообработке на улице А-Оген в промышленной зоне Ашдода прогремел взрыв. В результате ЧП, погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", медики, прибывшие на место происшествия, обнаружили четырех пострадавших. Была констатирована смерть двух мужчин примерно 40 лет. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести и доставлен в больницу "Асута" в городе. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в больницу, он был травмирован легко.

На месте находятся сотрудники полиции, которые приступили к проверке обстоятельств происшествия. Согласно предварительным данным расследования, взорвались два баллона с газом. Изучаются и другие версии причин взрыва.