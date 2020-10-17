В субботу, 17 октября, в Израиле состоялась акция протеста против поставок оружия Азербайджану под лозунгом: "Остановим геноцид армянского народа – нет поставкам оружия!". Участники акции совершили автопробег от Хайфы до Иерусалима (несколько машин приехали к столице с юга страны), а затем провели митинг у здания Кнессета.

По данным организаторов акции, в автопробеге участвовали около 300 машин. На митинг собрались более 600 человек, большинство из которых принадлежат к армянской общине; родственники многих из них в настоящее время находятся на территории Нагорного Карабаха/Арцаха.

На выезде из Иерусалима дорогу машинам перекрыла группа азербайджанцев, которые, по свидетельству очевидцев, "обратились к участникам акции с угрозами и бранью". Затем сторонники политики Азербайджана разбили окна двух автомобилей, орудуя древками флагов. Два участника митинга получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Заметив приближающихся сотрудников полиции, дебоширы попытались скрыться. По данным пресс-службы полиции, девять из них были задержаны для допроса.