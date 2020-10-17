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NEWSru.co.il :: В Израиле17 октября 2020 г., 22:11

Нетаниягу призвал ультраортодоксов не нарушать распоряжения минздрава

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Нетаниягу призвал ультраортодоксов не нарушать распоряжения минздрава

Вечером в субботу, 17 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на пресс-конференции. Помимо прочего, он призвал ультраортодоксов воздержаться от открытия учебных заведений в городах с высоким уровнем заражаемости.

"Решение о введении карантина было правильным и доказывает свою эффективность. Я рад, что настоял на введении карантина. Сейчас мы выходим из него, гораздо более осторожно, чем в прошлый раз. Есть программа поэтапного выхода из карантина, представленная специалистами министерства здравоохранения", - сказал премьер-министр. Он добавил, что в воскресенье или в понедельник состоится дополнительное заседание кабинета министров по коронавирусу, где будет принято решение о дальнейших шагах.

Комментируя ситуацию в "красных" населенных пунктах, Нетаниягу заявил: "Решение о продолжении там карантина принято на основании рекомендаций специалистов министерства здравоохранения. Я призываю ультраортодоксальных граждан соблюдать распоряжения. Высшей ценностью в Торе является жизнь. Необходимо заботиться о жизни и о здоровье", - сказал премьер-министр.


Он также добавил, что призывает не открывать ультраортодоксальные учебные заведения без разрешения властей. "Я призываю ультраортодоксов и их лидеров не делать этого. Мы продвигаемся в соответствии с рекомендациями специалистов, которые однозначно порекомендовали открыть дошкольные учебные заведения и повременить с дальнейшими шагами". Нетаниягу отказался ответить на вопрос о том, какие меры будут приняты, если все же учебные заведения будут открыты. "Мы не можем посылать полицейских и контролеров муниципалитета на каждую улицу. Но мы задействуем силы, находящиеся в нашем распоряжении", - сказал он.

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