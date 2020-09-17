Правительство Израиля утвердило карантинные ограничения

Утром в четверг, 17 сентября, правительство утвердило телефонным голосованием ограничения, в рамках строгого карантина. Министр туризма Асаф Замир и министр социального равноправия Мерав Коэн голосовали против. Министр регионального сотрудничества Офир Акунис воздержался.

В 11:00 начнется заседание комиссии Кнессета по законодательству, которой предстоит утвердить эти ограничения.

Карантинные меры

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами. При этом работа магазинов с товарами первой необходимости (продуктами и медикаментами) в торговых центрах и на рынках будет разрешена.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты.

Будут закрыты туристические объекты.

Не введены ограничения на проведения демонстраций.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением следующих случаев:

– На работу или для прохождения армейской службы;

– За товарами первой необходимости;

– За получением медицинской, психологической или социальной помощи;

– К человеку, который срочно нуждается в помощи;

– Разведенные родители смогут передавать друг другу детей; родители-одиночки, которым необходимо выйти на работу или по другому срочному делу, смогут передавать детей родственникам или няням;

– Для занятий спортом, но только пешком;

– На похороны или брит;

– В микву;

– На демонстрацию;

– Для необходимого ухода за домашними животными.

В пятиместном автомобиле не могут находиться более трех человек, если это не члены одной семьи.

Такси могут перевозить только одного пассажира, если речь не идет о пассажире, которому требуется сопровождение.

Учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями (остается предметом дискуссии), закрыты с четверга, 17 сентября. Продолжат работать учреждения для трудных подростков.

В ночь на четверг Служба тыла опубликовала разъяснения, согласно которым частные детские сады также закрыты. Разъяснения последовали после того, как Форум частных детских садов Израиля опубликовал сообщение, согласно которому, для этих детских заведений сделано исключение, и они продолжают работать. "Формулировки на нашем сайте уточнены, и распоряжения полностью соответствуют решениям минздрава", – отмечают в Службе тыла.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

Отдельно оговорены правила проведения молитв в общественных местах в период праздников: 1) разрешено проведение молитв на открытом пространстве в группах ("капсулах") до 20 человек; 2) разрешено проведение молитв в закрытом помещении в группах до 10 человек в "красных" зонах при условии соблюдения соотношения один человек на 4 квадратных метра, в "жёлтой и зеленой" зонах – до 25 человек.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, должна быть представлена к 17 сентября.

Во время карантина будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Проживающие вместе члены семьи смогут совершать совместные пробежки без ограничения расстояния, на которое они удалились от дома.

Израильтянам, проживающим рядом с морем, будет запрещено загорать и находиться на пляже (помимо занятий спортом), о запрете плавать в море для этой категории граждан ничего не сказано (ограничения по этому поводу уточняются).

Не будут закрыты детские площадки и парки, расположенные в жилых кварталах.

Согласно решению комиссии, гостиницы и циммеры во время карантина должны оставаться закрытыми.

Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Кафе и ресторанам запретили оказывать услугу take away (когда клиент заказывает еду на месте и забирает заказ с собой). Заказ может приниматься через интернет или по телефону с доставкой еды на дом с помощью курьера.

Ранее министерство транспорта постановило, что на время карантина количество пассажиров в автобусах будет сокращено на 50% от обычной загруженности. В будние дни городские автобусы будут ходить с 05:00 до 22:00. По пятницам и субботам общественный транспорт будет работать по обычному расписанию.

Поезда будут ходить в будние дни с 05:00 до 22:00. Для поездки необходимо зарегистрироваться на сайте и получить посадочный талон. По пятницам и субботам железнодорожного сообщения не будет.

Также 14 сентября было принято окончательное решение не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. В ближайшие три недели он продолжит принимать и отправлять рейсы. Речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее. Израильтяне, имеющие на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу. Для того, чтобы доехать до аэропорта в период, когда будет запрещено удаляться от места проживания более чем на 500 метров, необходимо будет предъявить проверяющим авиабилеты. Авиабилеты позволяют передвижение по стране за 4 часа до вылета.

Во время всеобщего строго карантина Израиль продолжит принимать репатриантов.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции. Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине. В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.

Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек

Утром в четверг, 17 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 171768 заразившихся (+4974 за сутки). В настоящий момент заражены 44984 человек (+2122). 125619 (+2834) выздоровели после коронавируса. 1165 (+18) заболевших умерли.

За последние сутки проведены 52597 тестов.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована около 11 утра.



