Правительство не утвердило ограничения, начало карантина может быть отложено

Утром в четверг, 17 сентября, члены комиссии Кнессета по законодательству получили сообщение, согласно которому отменено заседание, на котором они должны были утверждать распоряжения, касающиеся карантинных ограничений.

Причиной отмены заседания стал тот факт, что правительство до сих пор не утвердило эти распоряжения из-за разногласий по некоторым вопросам. Голосование министров по параграфам ограничений прервано, и члены комиссии по законодательству по законодательству получили сообщение, что заседание, назначенное на 9:30, не состоится.

Отмена заседания комиссии означает, что распоряжения не будут утверждены парламентом до их вступления в силу.

Правительство обязано утвердить ограничения не позднее чем за 24 часа до начала карантина, то есть, до 14:00. Если до этого часа распоряжения не будут утверждены, карантин не вступит в силу.

Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц назвал действия правительства "позорными и дилетантскими". "Это цирк", – заявил он.

Карантинные меры

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев.

Учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями (остается предметом дискуссии), закрыты с четверга, 17 сентября. Продолжат работать учреждения для трудных подростков.

В ночь на четверг Служба тыла опубликовала разъяснения, согласно которым частные детские сады также закрыты. Разъяснения последовали после того, как Форум частных детских садов Израиля опубликовал сообщение, согласно которому, для этих детских заведений сделано исключение, и они продолжают работать. "Формулировки на нашем сайте уточнены, и распоряжения полностью соответствуют решениям минздрава", – отмечают в Службе тыла.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

Отдельно оговорены правила проведения молитв в общественных местах в период праздников: 1) разрешено проведение молитв на открытом пространстве в группах ("капсулах") до 20 человек; 2) разрешено проведение молитв в закрытом помещении в группах до 10 человек в "красных" зонах при условии соблюдения соотношения один человек на 4 квадратных метра, в "жёлтой и зеленой" зонах – до 25 человек.

Во время карантина супруги, находящиеся в разводе, смогут передавать друг другу детей.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, должна быть представлена к 17 сентября.

Согласно решению комиссии, гостиницы и циммеры во время карантина должны оставаться закрытыми.

Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Кафе и ресторанам запретили оказывать услугу take away (когда клиент заказывает еду на месте и забирает заказ с собой). Заказ может приниматься через интернет или по телефону с доставкой еды на дом с помощью курьера.

Ранее министерство транспорта постановило, что на время карантина количество пассажиров в автобусах будет сокращено на 50% от обычной загруженности. В будние дни городские автобусы будут ходить с 05:00 до 22:00. По пятницам и субботам общественный транспорт будет работать по обычному расписанию.

Обслуживание междугородних линий будет осуществляться с воскресенья по четверг с 05:00 до 22:00.

Поезда будут ходить в будние дни с 05:00 до 22:00. Для поездки необходимо зарегистрироваться на сайте и получить посадочный талон. По пятницам и субботам железнодорожного сообщения не будет.

Также 14 сентября было принято окончательное решение не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. В ближайшие три недели он продолжит принимать и отправлять рейсы. Речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее. Израильтяне, имеющие на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу. Для того, чтобы доехать до аэропорта в период, когда будет запрещено удаляться от места проживания более чем на 500 метров, необходимо будет предъявить проверяющим авиабилеты. Авиабилеты позволяют передвижение по стране за 4 часа до вылета.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции. Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине. В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.