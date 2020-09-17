"Соглашения Авраама" – историческое событие, но главная тема недели – общий карантин. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Подписание "Соглашений Авраама" между Израилем и арабскими странами". В опросе, который проводился в течение одних суток, 16-17 сентября, приняли участие 2383 респондентов (2092 из них ответили на все 14 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Абсолютное большинство наших читателей (83%) согласны с тем, что подписание соглашений о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном является историческим и исключительно важным событием. Только 9% с этим не согласны.

При этом большинство участников опроса (57%) считают подписание "Соглашений Авраама" персональной заслугой президента США Дональда Трампа. 19% полагают, что данное соглашение стало возможным, прежде всего, благодаря Джареду Кушнеру, советнику и зятю Трампа. Менее 15% заявили, что прежде всего это является заслугой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с определением Трампа и Нетаниягу этих соглашений как мирных договоров?" 43% ответили: "Да, это по сути мирные договора". 27% выбрали ответ: "Это можно так трактовать, хотя по сути эти договора не о мире". 20% заявили: "Нет, это важные соглашения, но не бывает договоров о мире между не воевавшими друг с другом странами". 6% ответили: "Нет, мира с арабскими странами не будет до урегулирования палестино-израильского конфликта".

Вопрос: "Беспокоит ли вас тот факт, что Трамп намерен заключить с ОАЭ сделку по поставкам современных вооружений, включая истребители F-35?" Самый частый ответ, 39%: "Не беспокоит, эта сделка не нарушит баланс сил на Ближнем Востоке". 36% ответили: "Беспокоит, но полагаю, что будет найдено компромиссное решение". 12% заявили: "Я всецело поддерживаю такую сделку, ОАЭ надо усилить для борьбы с Ираном". Менее 10% выбрали ответ: "Очень беспокоит, считаю, что этого нельзя допустить".

44% опрошенных поддерживают решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказаться от распространения суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии ради соглашения с ОАЭ. 26% не поддерживают. 12% заявили, что им "все равно".

45% полагают, что соглашение с ОАЭ не повлияет существенно на реализацию "Сделки века". 35% назвали это соглашение шагом к продвижению "Сделки века". Менее 7% считают, что данное соглашение отдаляет реализацию "Сделки века".

Был задан вопрос: "Как вы считаете, какие последствия для Израиля будут иметь "Соглашения Авраама"?" (Можно было выбрать несколько вариантов ответа). 73% заявили: "Они будут иметь позитивные экономические последствия для Израиля". 64%: "Они приведут к улучшению политической ситуации для Израиля". 32%: "Они приведут к улучшению ситуации в сфере безопасности для Израиля". Менее 14% ответили: "Никаких реальных последствий эти соглашения иметь не будут". 6% считают: "Они приведут к ухудшению ситуации в сфере безопасности для Израиля". 3%: "Они приведут к ухудшению политической ситуации для Израиля". 1%: "Они будут иметь негативные экономические последствия для Израиля".

Было предложено ответить на вопрос: "Кто из приведенного ниже списка больше всего выигрывает от подписания "Соглашений Авраама"?" 51% назвали Израиль, 15% – ОАЭ, 4% – Саудовскую Аравию, 3% – Бахрейн.

Вопрос: "Кто из приведенного ниже списка больше всего проигрывает от подписания "Соглашений Авраама"?" 48% назвали Иран, 32% – Палестинскую автономию, 5% – Турцию, менее 1% – Саудовскую Аравию.

Большинство респондентов, 61%, считают, что подписание "Соглашений Авраама" незначительно поможет Трампу на президентских выборах в ноябре. 31% считают, что эти соглашения помогут ему на выборах существенно. 4% уверены, что это достижение никак не поможет Трампу на выборах.

Подавляющее большинство, 70%, заявили, что их отношение к Нетаниягу никак не изменилось после подписания "Соглашений Авраама". 23% сказали, что стали относиться к Нетаниягу лучше, 7% – хуже.

Читателям было предложено выбрать тему недели. Несмотря на то, что опрос был посвящен историческому подписанию соглашений с ОАЭ и Бахрейном, 48% назвали темой недели введение общего карантина в Израиле и только 44% назвали темой недели "Соглашения Авраама". 5% сочли, что темой недели следует считать обострение конфликта с террористами в Газе.





