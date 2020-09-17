Принятие решения об ужесточении карантина отложено

Радиостанция "Кан Бет" сообщила о завершении консультаций, которые проводил Биньямин Нетаниягу с министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и другими специалистами на тему возможного ужесточения карантинных ограничений.

По информации этого источника, срочное совещание проводилось по просьбе Юлия Эдельштейна, который выразил сомнения в том, что карантин в нынешнем его виде поможет сократить заболеваемость и приостановить распространение вируса.

В совещании принимали участие профессор Рони Гамзу, координатор программы "Маген Исраэль", члены министерского кабинета по карантинным ограничениям и специалисты минздрава.

По информации телеканала "Кешет-12", профессор Гамзу на обсуждении говорил о том, что крайне сложно будет убедить население соблюдать инструкции, выпущенные на время карантина. По словам Гамзу, если бы даже каждую неделю в Израиле коронавирус уносил жизни 1000 больных, это бы не убедило израильтян соблюдать карантин. Координатор борьбы с коронавирусом также отметил: если бы речь не шла о периоде осенних праздников, он бы предложил ограничиться программой "Светофор" и не вводить карантин.

При этом Биньямин Нетаниягу назвал "анекдотом" утвержденные карантинные ограничения. Он заявил: "Если отменить ограничение на 500 метров, от карантина ничего не останется".

Телеканал "Кан-11" передал, что принятие решения было отложено до окончания праздника Рош а-Шана. Обсуждение продолжится в понедельник, 21 сентября.

Всеобщий карантин должен вступить в силу в пятницу, 18 сентября в 14:00. Он продлится не менее трех недель.

Утром в четверг, 17 сентября, правительство утвердило телефонным голосованием ограничения, в рамках строгого карантина. Министр туризма Асаф Замир и министр социального равноправия Мерав Коэн голосовали против. Министр регионального сотрудничества Офир Акунис воздержался.

Утвержденные правительством карантинные ограничения и правила



Ограничения передвижения:

Разрешено выходить из дома на расстояние до 500 метров

- в парки и на детские площадки;

- для проведения молитв в Судный день.

Разрешено выходить из дома на расстояние более 500 метров - на работу;

- за лекарствами, продуктами, товарами и услугами первой необходимости;

- для оказания помощи человеку, находящемуся в тяжелом положении; - для получения медицинской, психологической и жизненно необходимой социальной помощи;

- в Кнессет;

- на демонстрацию;

- в суд;

- на донорский пункт;

- для занятий спортом членов нуклеарной семьи (не на машине);

- на похороны;

- на бар-мицву;

- в микве (женщинам);

- для ухода за животными, жизненно необходимого им;

- для передачи несовершеннолетнего одному из разведённых родителей;

- в специальные образовательные учреждения;

- в аэропорт (за 8 часов до вылета за границу);

- для посещения членов нуклеарной семьи с ограниченными возможностями, находящихся в социальных спецучреждениях;

- для посещения людьми с ограниченными возможностями, находящимися в социальных спецучреждениях, членов нуклеарной семьи;

- на церемонию поминовения близкого родственника, павшего в период войны Судного дня;

- для покупки атрибутов для праздника Суккот или участия в обряде "капарот" (с 23 сентября по 1 октября).



- пребывание в доме постороннего человека, за исключением разрешённых случаев;

- пребывание на пляже, кроме занятий спортом (для одного человека или членов нуклеарной семьи, пришедших из дома пешком).



Ограничения работы предприятий сферы торговли, отдыха и досуга:



1. Запрещено открытие предприятий сферы торговли, ресторанов, плавательных бассейнов, тренажерных залов, парикмахерских, салонов красоты, мест отдыха и развлечений, гостиниц;

Исключения: продуктовые магазины и магазины гигиенических средств, аптеки, оптики, магазины хозтоваров, средств связи, мастерские по ремонту средств связи и компьютеров; 2. Разрешено обслуживание клиентов на предприятиях, работа которых имеет жизненно-важное значение и где невозможно удаленное обслуживание (почта, банки и т.д.);

3. Разрешена работа гостиниц и гостевых домов, если они используются как альтернатива съемному жилью (например, для иностранных рабочих). Данное исключение распространяется также на отели, предназначенные для людей, находящихся в изоляции, или для проходящих лечение пациентов и членов их семей;

- Разрешена работа площадок для тренировки спортсменов, участвующих в соревнованиях;

- Разрешена работа продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, находящихся в торгово-развлекательных центрах и на рынках.



Ограничения на проведение молитв в еврейский Новый год и Судный День:



Разрешено



- передвижение на расстояние 500 метров от места проживания до места проведения молитвы;

- проведение молитв на открытом пространстве при разделении присутствующих на группы ("капсулы") до 20 человек в каждой;

- проведение молитв в помещении при разделении присутствующих на группы ("капсулы") до 10 / 20 человек в каждой, в соответствии с правилами оранжевого / красного цвета программы "Светофор";

- количество присутствующих определяется из расчёта один человек на 4 квадратных метра.



- в автобусах внутригородских маршрутов - не более 32 пассажиров;

- в автобусах междугородних маршрутов - не более 30 пассажиров;

- в двухсекционных автобусах - не более 50 пассажиров;

- в автобусах малой пассажировместимости и микроавтобусах - не более 50% от числа пассажиров, разрешённого к перевозке данным видом транспорта согласно водительскому удостоверению;

- в поездах – не более 50% вместимости;

- в фуникулере "Кармелит" - не более 50% вместимости;

- в автобусах для специальных перевозок - не более 30 пассажиров;

- на прочих видах наземного транспорта - не более 50% от числа пассажиров, разрешённого к перевозке данным видом транспорта согласно водительскому удостоверению;

- в такси - водитель и пассажир, либо водитель и два пассажира, если один из этих пассажиров является лицом, нуждающимся в сопровождающем, за исключением членов нуклеарной семьи.



Ограничение числа работников, находящихся одновременно на рабочих местах в общественном секторе:



- число работников, одновременно находящихся в правительственных учреждениях, муниципалитетах и религиозных советах не должно превышать десяти человек, либо 50% от персонала, в зависимости от его численности. Организации частного сектора, в которых не проводится приём посетителей, продолжат работать в обычном режиме с ограничениями, предусмотренными правилами "лилового знака".



18.09.2020 с 14.00 государственный сектор перейдет на работу в экстренном режиме, который позволит предоставлять жизненно важные услуги гражданам при сокращении персонала, находящегося на рабочих местах, примерно на 50%. Остальные сотрудники будут работать, насколько это возможно, удаленно, либо в соответствии с условиями, согласованными между Уполномоченным по заработной плате и трудовым соглашениям и главой профсоюза. Для обеспечения деятельности государственных органов в жизненно важных вопросах и предоставления гражданам основных услуг начальник Управления государственной службы, гендиректор министерства внутренних дел и гендиректор министерства по делам религий могут отдать распоряжение об увеличении числа сотрудников, которым разрешено одновременно находиться на рабочем месте, там, где их присутствие необходимо. Это ограничение не распространяется на организации частного сектора, которые продолжат работать по правилам "лилового знака", при условии, что непосредственно на рабочих местах присутствует не более 10 человек.

- запрещено одновременное нахождение более 10 человек внутри помещения и более 20 – на открытом пространстве;

- соблюдение дистанции между людьми в 2 метра, насколько это возможно;

- в легковых автомобилях не может находиться более 3 человек одновременно (за исключением членов нуклеарных семей и по одному дополнительному пассажиру на задних сиденьях).

