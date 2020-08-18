Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В 20:52 в Ашкелоне и кибуце Зиким прозвучала сирена, предупреждающая о возможном ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории. Ракета упала на незастроенной местности.

По словам жителей Ашкелона вскоре после сирены был слышен сильный взрыв.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что из районов, где прозвучали сирены, не поступало сообщений о пострадавших или раненых.

Ракетный обстрел израильской территории был осуществлен на фоне продолжающегося "огненного террора". Вечером 18 августа глава правительства Биньямин Нетаниягу провел совещание с главами региональных советов, расположенных в приграничной зоне. Он сообщил, что Израиль готов к новому раунду вооруженного столкновения с ХАМАС. Он заявил, что "ХАМАС совершит большую ошибку, если продолжит террор".

Нетаниягу также пообещал, что Израиль будет реагировать на запуск "огненных шаров" так же, как на запуск ракет. Телеканал "Аль-Арабия" передал, что представители египетской разведки, посетившие на этой неделе сектор Газы, предупредили ХАМАС о возможности нового вооруженного столкновения с Израилем.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающий события на границах Израиля, "огненный террор" из сектора Газы привел к 48 пожарам на израильской территории. При этом ХАМАС сообщил, что в течение дня было запущено 300 воздушных шаров, несущих взрывчатку или контейнер с легковоспламеняющейся жидкостью.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

Август. 5 ракет. Две ракеты сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.