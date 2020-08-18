Правительство Израиля опровергает: в соглашении с ОАЭ нет пункта об отмене эмбарго на поставки американского оружия

Пресс-служба главы правительства Израиля после публикации газеты "Едиот Ахронот" о том, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами якобы включает пункт об отмене Соединенными Штатами эмбарго на поставки современного оружия в ОАЭ, распространило текст опровержения этой информации.

"Историческое мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами не включало никакого согласия Израиля на какую-либо сделку между США и ОАЭ по продаже оружия. Премьер-министр изначально возражал против каких-либо поставок современного оружия любым государствам Ближнего Востока, включая те арабские страны, которые заключают мир с Израилем. Глава правительства последовательно высказывал эту позицию в беседах с представителями американской администрации, и эта позиция не изменилась. Это последовательное возражение лишь укрепилось после того, как 2 июня глава Совета по национальной безопасности, по просьбе премьер-министра, побеседовал с командующим ВВС генерал-майором Норкиным. В ходе беседы с послом США Дэвидом Фридманом, состоявшейся 7 июля, премьер-министр выразил категорическое несогласие Израиля на продажу самолетов F-35 любой стране на Ближнем Востоке, даже в рамках мирных соглашений. 8 июля через посла Фридмана премьер-министр направил письмо государственному секретарю Помпео, в котором заявил, что позиция Израиля остается в силе и не изменилась. 29 июля соответствующая информация была сообщена министру обороны Бени Ганцу. 3 августа, по распоряжению премьер-министра, посол Израиля в США Рон Дермер встретился с государственным секретарем Помпео и недвусмысленно повторил, что Израиль категорически возражает против продажи самолетов F-35 и других современных систем вооружения любому государству на Ближнем Востоке. В соглашении между Израилем и ОАЭ нет ни единого параграфа на эту тему. США заверили, что продолжат выступать гарантом качественного преимущества в военной сфере, которым обладает в регионе Израиль".

Как сообщалось ранее, 18 августа политический комментатор Нахум Барнеа опубликовал в газете "Едиот Ахронот" статью, в которой утверждалось, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами включает пункт об отмене Соединенными Штатами эмбарго на поставки современного оружия в ОАЭ. Со ссылкой на американские источники Барнеа пишет, что ОАЭ получат современные американские вооружения на десятки миллиардов долларов, включая истребители пятого поколения F-35, новейшие беспилотные летательные аппараты и др.

При этом издание приводило комментарий канцелярии главы правительства Израиля, согласно которому позиция официального Иерусалима по поводу продажи вооружений какой-либо стране Ближнего Востока остается неизменной. Израиль неоднократно выступал против оружейных сделок, которые могли бы изменить баланс сил в регионе, отмечалось в статье.

Отметим некоторые моменты по поводу военно-технического сотрудничества между США и ОАЭ, которые не упомянуты в статье "Едиот Ахронот". Прежде всего, следует отметить, что еще в июле 2019 года президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции американского Конгресса, блокировавшие поставки вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (общая сумма соглашений составляет 8,1 миллиарда долларов). В направленном Сенату послании Трамп тогда отметил, что резолюции ослабят конкурентоспособность США на мировой арене, а также помешают поддерживать международные союзы, имеющие критическое значение. Преодолеть вето президента Сенату не удалось.

Еще в ноябре 2017-го стало известно, что министерство обороны США ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможной продаже истребителей пятого поколения F-35. О начале таких переговоров тогда сообщал заместитель начальника штаба американских ВВС генерал-майор Стивен Уилсон во время круглого стола с журналистами перед Dubai Airshow. Предполагалось, что ОАЭ станут первой страной Персидского залива, которая получит F-35.

Параллельно, задолго до нормализации отношений, велись переговоры о поставках Израилем в ОАЭ систем ПРО "Железный купол".

В СМИ также публиковалась информация о срыве сделки, в рамках которой Израиль планировал поставить в ОАЭ БПЛА MALE-класса Dominator (Aeronautics Defense Systems), в итоге Эмираты стали закупать беспилотники этого класса в США и Китае.