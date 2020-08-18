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NEWSru.co.il :: В Израиле18 августа 2020 г., 20:36

Нетаниягу: "Израиль будет реагировать на "огненные шары" так же, как на ракеты"

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Нетаниягу: Израиль будет реагировать на "огненные шары" так же, как на ракеты Нетаниягу: Израиль будет реагировать на "огненные шары" так же, как на ракеты

Во вторник, 18 августа, на фоне продолжающегося "огненного террора" из сектора Газы глава правительства Биньямин Нетаниягу провел совещание с главами региональных советов, расположенных в приграничной зоне.

Глава правительства сообщил, что Израиль готов к новому раунду вооруженного столкновения с ХАМАС. Он заявил, что "ХАМАС совершит большую ошибку, если продолжит террор".

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что представители египетской разведки, посетившие на этой неделе сектор Газы, предупредили ХАМАС о возможности нового вооруженного столкновения с Израилем.

Нетаниягу также пообещал, что Израиль будет реагировать на запуск "огненных шаров" так же, как на запуск ракет.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающий события на границах Израиля, "огненный террор" из сектора Газы привел к 48 пожарам на израильской территории.


Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала видео, на котором запечатлена работа сапера во время нейтрализации взрывного устройства, доставленного воздушным шаром из Газы, на территорию регионального совета Сдот Негев.

По данным мониторинговой группы, с 18:30 до 19:30 на территории округа Эшколь произошло восемь возгораний, ставших результатом поджога.

Ранее "огненные шары" с прикрепленными к ним взрывными устройствами были обнаружены на крыше колледжа "Сапир" и во дворе жилого дома в Нетивоте.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал фотографии "огненных шаров", которые запускают боевики подразделения "поджигателей" в сторону израильской территории. В сопровождающем фотографии тексте говорится, что шары "украшает" портрет Раэда Салаха.

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