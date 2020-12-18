В ожидании чуда или новых внеочередных выборов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Политический календарь часто живет своей жизнью, имея мало общего с календарем обычным. Неделя, о которой пойдет речь в этом материале, началась вечером 15 декабря и закончится в 23:59 вторника, 22 декабря. Именно в эти семь дней Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц предпринимают, возможно слишком поздно, реальные попытки спасти себя и нас от очередных внеочередных парламентских выборов.

15 декабря Ифат Шаша-Битон объявила о решении присоединиться к партии Гидеона Саара. Вечером того же дня телеканал "Кешет" опубликовал опрос, результаты которого были однозначными. Союз Саара и Шаша-Битон лишает Биньямина Нетаниягу возможности сформировать коалицию. Даже если Нафтали Беннет (главный потерпевший в результате появления партии "Тиква Хадаша") вернется в союз с Нетаниягу, классический праворелигиозный блок не приближается к 61 мандату. "Кахоль Лаван" по тому же опросу получает шесть мандатов и продолжает падение в сторону электорального барьера.

В окружении Нетаниягу и Ганца забили тревогу. Контакты между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" велись и до того, однако в беседах принимали участие далеко не ведущие и вряд ли имеющие полномочия до чего-либо договариваться фигуры в двух партиях. Вечером 15 декабря интенсивность переговорного процесса выросла.

На момент начала переговоров ситуация казалась тупиковой, а выборы – неизбежными. Для того, чтобы их избежать, необходимо не позднее 23 декабря утвердить в трех чтениях бюджет на 2020 год. Причем, как выяснилось накануне, речь идет не о 23:59 среды, а о 23:59 вторника. На заседании финансовой комиссии Кнессета стало известно, что закон об отсрочке утверждения бюджета на 120 дней, принятый в августе, был сформулирован небрежно, и юридический советник Кнессета постановил, что после 23:59 вторника, 22 декабря, Кнессет будет распущен. Время, отведенное Нетаниягу и Ганцу для поиска компромисса, сократилось на сутки.

Сама по себе миссия – принять бюджет за неделю – не является невыполнимой, учитывая, что речь идет о бюджете на почти завершившийся год. Проблема заключается в том, что бюджет – не более чем повод, а настоящие требования каждой стороны касаются совершенно других вопросов. Ганц требует законодательно оформить гарантию выполнения договора о ротации, начать утверждение бюджета на 2021 год и разморозить процесс назначения высокопоставленных чиновников, в первую очередь государственного прокурора страны. Нетаниягу требует (теперь уже вернее говорить "требовал") отставки Ави Нисанкорена с поста министра юстиции, передачи портфеля главы минюста "Ликуду" и сохранения возможности распустить Кнессет, оставаясь при этом главой правительства на весь предвыборный период.

До роспуска Кнессета оставалась неделя, и шансы избежать выборов были призрачными. Но возникла новая угроза, имя которой – Гидеон Саар. Партия "Тиква Хадаша" и ее лидеры еще не сделали ни одного программного заявления, список только формируется, но во всем, что касается даты предстоящих выборов, партия Саара стала фактором, на который ориентируются остальные.

Переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" продолжаются. Согласно публикации телеканала "Решет", "Ликуд" отказался от требования об отставке Нисанкорена. По вопросу о ротации обсуждается предложение продлить срок работы Кнессета 23-го созыва на один год, время пребывания Нетаниягу на посту действующего премьера – до мая 2022 года (согласно коалиционным соглашениям, он должен уступить резиденцию на улице Бальфур Бени Ганцу в ноябре 2021 года), а Ганцу оставить год и девять месяцев. Соглашения еще нет, однако в "Кахоль Лаван" уже звучат голоса депутатов, протестующих против такого соглашения. Но даже если восстания в "Кахоль Лаван" не будет (а то что его не будет в "Ликуде", сомнению не подлежит), на пути реализации возможного соглашения есть две сложности: время и отсутствие большинства, необходимого для необходимого изменения законов, принятых в момент формирования коалиции. Для этого нужны 70 депутатов, которых после выхода из коалиции "Дерех Эрец", Ифат Шаша-Битон и госпитализации Давида Битана, у коалиции нет. По иронии судьбы, спасти правительство Нетаниягу-Ганца может исламистская фракция РААМ, однако и их поддержка далеко не гарантирована.

"Нет закона, который нельзя отменить, обойти или быстро принять необходимую поправку", – сказал мне один из депутатов Кнессета перед объявлением повторных выборов в мае 2019 года. Никогда эта фраза не звучала актуальнее, чем в этот уикэнд. В ходе переговоров рассматривается возможность принять поправку к закону, позволяющую отменить его большинством в 61 голос, а только затем вносить изменения. Все это нужно делать в трех чтениях, все это нужно успеть сделать до полуночи 22 декабря, а также утвердить бюджет на 2020 год. Когда-то Биньямина Нетаниягу называли политическим волшебником. Если ему все это удастся сделать за три рабочих дня (нетто), его с полной уверенностью можно будет назвать израильским Гарри Гудини.

Для чего вся эта трагикомедия нужна Бени Ганцу, остается неясным. Глава "Кахоль Лаван" утратил кредит доверия общества после того, как нарушил слово и присоединился к правительству Нетаниягу. Единственный хоть и призрачный шанс на реабилитацию – это максимально громкий и демонстративный выход из коалиции и навязывание Нетаниягу выборов в неудобный для него момент. Вместо этого Ганц ведет переговоры об условиях продолжения сотрудничества с Нетаниягу.

НДИ пока кажется единственной партией, которая перешла в контратаку на фоне появления партии "Тиква Хадаша". Либерман не только обвинил Саара в пресмыкательстве перед ультраортодоксами, но и выдвинул предложение о создании "либерально-сионистского блока правоцентристских сил". Это предложение имеет призрачные шансы на воплощение, так как Гидеон Саар и Яир Лапид рассматривают себя в качестве кандидатов в премьер-министры, а Нафтали Беннет, по понятной причине, предпочтет 12 своих мандатов трем-четырем в едином списке. Да и с политической точки зрения эта инициатива весьма сомнительна. Не все избиратели Беннета проголосуют за список с Алексом Кушниром, не все избиратели НДИ проголосуют за Смотрича, не все избиратели Саара проголосуют за левый фланг "Еш Атид" и так далее. Достаточно вспомнить опыт создания блока "Ликуд Бейтену" в 2013 году. Главное, чего добился Либерман этим шагом – он получил возможность обвинить конкурентов в том, что они предпочитают свои личные интересы общественным. В той драке, которая развернется в борьбе за голоса на предстоящих выборах, когда бы они ни состоялись, этот довод может иметь значение.

Во фракции "Еш Атид – ТЭЛЕМ" все еще флиртуют с идеей о конструктивном вотуме недоверия, который вновь будет вынесен на голосование в понедельник. Предложение, согласно которому Моше Яалон будет представлен как кандидат на пост главы правительства, что позволит оппозиции вытеснить Нетаниягу из кресла премьер-министра, создать альтернативную коалицию в нынешнем Кнессете, а через четыре месяца пойти на выборы, в которых скорее всего уже не будет принимать участия нынешний премьер-министр, остается в силе. Шансы на такое развитие событий призрачны, так как для его реализации необходима поддержка всей оппозиции, включая "Ямину" и весь Объединенный арабский список, а также депутатов, поддерживающих Гидеона Саара и нескольких представителей "Кахоль Лаван". Тем не менее, шанс на такое развитие событий есть.

Политическая система Израиля замкнута сейчас на личных интересах Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца. Они диктуют политические шаги, договоренности или их отсутствие. Именно поэтому почти невозможно предсказать, чем закончится нынешняя политическая драма.

В день когда будет решаться судьба Кнессета 23-го созыва, БАГАЦ приступит к рассмотрению апелляций, поданных против Основного закона о национальном характере государства. Каким бы ни было отношение к этому закону, речь идет об одном из важнейших законодательных актов, впервые закрепляющем еврейский характер государства Израиль. По мнению многих, БАГАЦ не должен был принимать к рассмотрению апелляцию против Основного закона. Как бы то ни было, можно только приветствовать тот факт, что рассмотрение апелляции будет транслироваться в прямом эфире. 22 декабря станет ясно, идет ли вновь страна на выборы. В этот же день станет известно, готов ли Высший суд справедливости государства Израиль сохранить за этой страной статус национального государства еврейского народа.



