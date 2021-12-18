"Я восхищаюсь Нетаниягу, но он должен был отойти в сторону"

Дипломатия лицемерия, или Куда мы катим мир, туда он и катится

Евреев также убивали в 1948 году, но «ХаАрец» интересует только Накба

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