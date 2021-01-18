Две ракеты, выпущенные из Газы, упали в море около Ашдода

В ночь на понедельник, 18 января, две ракеты, выпущенные из северной части сектора Газы, упали в море недалеко от Ашдода, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетных обстрелах, не сработал. Система ПРО "Железный купол" задействована не была.

ХАМАС никаких заявлений по поводу этого инцидента не делал.

Маловероятно, чтобы речь шла о ракетных испытаниях, так как в подобных случаях боевики ХАМАСа запускают ракеты на запад, в открытое море. Не исключено, что ХАМАС вновь предложит версию случайного срабатывания системы запуска ракет из-за молнии. Так или иначе, речь идет об обстреле израильской территории. И это был первый такой обстрел из Газы в 2021 году.

По данным редакции NEWSru.co.il, в 2020 году на израильской территории разорвались или были сбиты в воздушном пространстве Израиля около 170 ракет, выпущенных террористами из сектора Газы (система ПРО "Железный купол" сбила около 80 ракет, летевших на жилые районы). Эти данные основаны на сообщениях пресс-службы ЦАХАЛа. В 2020 году зафиксирована самая низкая интенсивность ракетных обстрелов из Газы за последние три года.

Снижение активности террористов, помимо прочего, связано с эпидемией коронавируса: террористической организации ХАМАС и другим группировкам пришлось заниматься эпидемиологическими проблемами.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2021-й год.

Январь. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.