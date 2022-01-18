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Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
28 - 39°
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Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
28 - 39°
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    20:55 Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: за два дня более 127 тысяч заразившихся
    20:33 Эрдоган сообщил о возможном визите президента Израиля в Турцию
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