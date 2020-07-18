"Оторвавшиеся от реальности, вы надоели": митинги протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве

Вечером в субботу, 18 июля, в Иерусалиме и Тель-Авиве состоялись массовые митинги протеста против политики правительства по борьбе с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.

В Иерусалиме примерно 1500 человек приняли участие в митинге возле резиденции главы правительства на улице Бальфур. Участники поднимали плакаты "Независимость без коррупции", "За демократию" и скандировали лозунги с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Капитал и власть – это криминал", - выкрикивали участники митинга.

Организаторы демонстрации в Иерусалиме опубликовали следующее заявление: "Мы являемся представителями той молодежи, которую раньше не было видно и слышно. Но нам надоело молчать на фоне черствости, коррупции и беспомощности нынешнего ужасного правительства".

Митингующие прошествовали в центр города, где разбились на несколько групп и попытались блокировать движение по улице Бецалель и некоторым другим. В ходе столкновений с полицией были задержаны не менее двух человек.

В Тель-Авиве, в парке Чарльз Клор, состоялся митинг протеста, в котором приняли участие более тысячи человек. Они протестовали против того, что называли параличом правительства в борьбе с кризисом, вызванным эпидемией. "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", - было написано на плакатах, которые поднимали участники митинга. В демонстрации в Тель-Авиве принимал участие глава парламентской оппозиции Яир Лапид.

После завершения демонстрации сотни людей блокировали движение по улице Герберта Самуэля. Митингующие скандировали "Биби домой". По состоянию на 23:00, полиция не применяла силу для освобождения проезжей части от демонстрантов.

Митингующие также блокировали движение по бульвару Ротшильд. На место прибыли наряды конной полиции. Демонстрантам объявили, что их действия являются незаконными, и в случае отказа освободить проезжую часть участники акции будут задержаны. По сообщению полиции, неподалеку от театра "Габима" группа демонстрантов напала на оперативников. Помимо прочего, демонстранты распылили слезоточивый газ. Полицейские предотвратили попытку блокировать движение возле театра.