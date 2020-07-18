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NEWSru.co.il :: В Израиле18 июля 2020 г., 21:01

Разрешено к публикации: в лагере палестинских беженцев Джелазун задержаны трое террористов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Взрывное устройство, брошенное террористами в сторону Бейт-Эля

В субботу, 18 июля, около 20:30, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате совместных действий ЦАХАЛа и Общей службы безопасности (ШАБАКа) в лагере палестинских беженцев Джелазун были задержаны трое террористов.

Несколькими часами ранее террористы пытались осуществить нападение на поселение Бейт-Эль на территории региональной бригады "Биньямин", бросив взрывное устройство в сторону поселения и открыв стрельбу из автомобиля.

В результате этого нападения пострадавших не было, ущерб также причинен не был.


Задержанные переданы для допроса следователями ШАБАКа.

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