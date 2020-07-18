Разрешено к публикации: в лагере палестинских беженцев Джелазун задержаны трое террористов

В субботу, 18 июля, около 20:30, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате совместных действий ЦАХАЛа и Общей службы безопасности (ШАБАКа) в лагере палестинских беженцев Джелазун были задержаны трое террористов.

Несколькими часами ранее террористы пытались осуществить нападение на поселение Бейт-Эль на территории региональной бригады "Биньямин", бросив взрывное устройство в сторону поселения и открыв стрельбу из автомобиля.

В результате этого нападения пострадавших не было, ущерб также причинен не был.