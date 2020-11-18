"Мост в будущее": в Иерусалиме проходит саммит с участием главы МИДа Бахрейна и госсекретаря США

В Иерусалиме состоялась тройственная встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра иностранных дел Бахрейна Абдель Латифа аз-Зайяни и государственного секретаря США Майка Помпео.

В ходе саммита, Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиасообщения. Премьер-министр приветствовал главу внешнеполитического ведомства Бахрейна и заявил, что мирный договор между двумя странами основан на взаимных интересах и на взаимном уважении. "Мы строим мост в будущее", - добавил премьер-министр Израиля.

Министр иностранных дел Бахрейна подчеркнул, что беседы с премьер-министром Израиля были плодотворными. "Я оптимистично смотрю в будущее", - сказал он. Аз-Зайяни упомянул и дипломатический процесс между Израилем и Палестинской автономией. "Необходимо решить и этот конфликт, поэтому я призываю стороны сесть за стол переговоров", - сказал глава МИДа Бахрейна.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, соглашения между Израилем и арабскими странами являются сигналом Ирану. "Я надеюсь, что в скором будущем будут подписаны дополнительные соглашения", - заявил Майк Помпео.

Утром 18 ноября в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет авиакомпании Gulf Air, на котором в Израиль прилетела бахрейнская делегация во главе с министром иностранных дел королевства Абдель Латифом аз-Зайяни. В аэропорту делегацию встретил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Это первый в истории официальный визит главы МИДа Бахрейна в Израиль.