Подписание договора о дипломатических отношениях между Израилем и Бахрейном

В Манаме проходят встречи, предшествующие подписанию соглашения об установлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем.

Ведущие европейские и арабские телеканалы вели трансляции из международного аэропорта Манамы, когда там приземлился самолет с израильской и американской делегациями на борту.

Репортер израильской радиостанции "Кан Бет", находящейся в Манаме, отмечал, что церемония встречи израильтян в аэропорту практически не освещалась государственными СМИ Бахрейна, возможно, из опасения спровоцировать акции протеста. Он отмечал, что в Бахрейне неоднозначно относятся к факту нормализации отношений с Израилем. Сунниты, составляющие около 30% населения, ответили акциями протеста на известие о грядущем соглашении.

Глава израильской делегации, глава Совета национальной безопасности Израиля, Меир Бен Шаббат свою приветственную речь произнес на иврите, а также на арабском языке.

Он напомнил, что израильская делегация прилетела в Манаму спустя три дня после того, как Кнессет утвердил соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. И отметил, что все присутствующие являются свидетелями исторического события.

Меир Бен Шаббат сказал, что израильская делегация прилетела в Бахрейн первым коммерческим рейсом, и выразил надежду, что очень скоро такие рейсы свяжут две страны на регулярной основе.

Меир Бен Шаббат от имени Биньямина Нетаниягу выразил благодарность Хамаду ибн Иса Аль Халифу, королю Бахрейна, за его смелость и дальновидность. Он также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посредничество в переговорах.

Глава израильской делегации отметил, что между Израилем и Бахрейном много общего. Это две небольшие по своим размерам страны, они обе решают сложные экономические вопросы, а также вопросы, касающиеся их безопасности. Оба народа привержены миру и проявляют религиозную терпимость. Обе страны, по словам Бен Шаббата, имеют характер первопроходцев, а Бахрейн доказал еще раз то, что он находится в авангарде арабских стран, когда принял экономический международный форум 2019 года, на котором было представлено видение Трампа на палестино-израильский конфликт и возможности его урегулирования.

В 20:00 по израильскому времени состоялось подписание семи меморандумов о взаимопонимании между Израилем и Бахрейном.

Новостная службы корпорации "Кан" обратила внимание на то, что в то время, когда проходила церемония подписания меморандумов, шиитская оппозиция в Бахрейне опубликовала видео с акции протеста, участники которой скандировали: "Мы против нормализации"