Дискуссия о бюджете: Ганц пообещал найти альтернативу Нетаниягу

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц потребовал возобновить работу над проектом бюджета на 2021 год и заявил, что в противном случае не исключает возможность создания альтернативной коалиции в нынешнем Кнессете.

"Мы вошли в правительство, чтобы оно могло функционировать в условиях чрезвычайного положения, однако мы видим, что оно не функционирует", – заявил Ганц в интервью телеканалу "Кешет". Говоря о бюджете на 2021 год, Ганц заявил: "Правительство должно функционировать во всех вопросах. Мы не намерены сотрудничать с правительством, которое ничего не делает. Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу не продемонстрирует серьезности своих намерений, мы взвесим другие возможности". По мнению Ганца, роспуск Кнессета и досрочные выборы в настоящий момент являются проявлением безответственности. "Есть другое большинство в действующем Кнессете", – заявил он.

Позднее, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Я предлагаю положить конец ситуации, когда есть правительство внутри правительства. Вопросы нужно решать мирно, доброжелательно и без угроз". Нетаниягу добавил, что в ближайшее время будет представлен бюджет на 2020 год. "Это даст нам возможность спокойно и без спешки утвердить бюджет на 2021 год. По словам специалистов в минфине, это можно сделать до февраля".

В свою очередь, министр финансов Исраэль Кац заявил, что в течение недели правительству будет представлен проект бюджета на 2020 год, а также проект закона о хозяйственном регулировании. В окружении министра финансов заявляют, что он потребовал активизировать процесс подготовки бюджета на 2021 год, чтобы утвердить его правительством до конца декабря, а Кнессетом до конца февраля.

Ранее в "Кахоль Лаван" требовали принять бюджет на 2021 год в трех чтениях до конца декабря. В окружении Ганца опасаются, что Нетаниягу использует ожидающиеся разногласия по бюджету для того чтобы распустить правительство и объявить досрочные выборы, оставаясь на посту премьер-министра на весь период предвыборной кампании.

На прошлой неделе блок "Кахоль Лаван" не поддержал предложение по так называемому конструктивному вотуму недоверия, представленному "Еш Атид – ТЭЛЕМ". Несмотря на это, в оппозиции продолжают вести переговоры с лидерами "Кахоль Лаван", уговаривая их покинуть коалицию. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Ганц встречался с депутатом Моше Яалоном. В настоящий момент такие контакты выглядят как еще один способ давления на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Для формирования альтернативного правительства необходимо единое голосование всех оппозиционных фракций: от Объединенного арабского списка и МЕРЕЦ до НДИ и "Ямина". Все эти фракции должны поддержать кандидатуру одного из депутатов, скорее всего Яира Лапида, на пост премьер-министра. Депутат от Объединенного арабского списка Офер Касиф заявил на прошлой неделе в интервью "Кан РЭКА", что порекомендует фракции не голосовать за правительство, в которое входят те, кого он назвал "ультраправыми элементами", имея в виду фракцию "Ямина". В свою очередь, глава НДИ Авигдор Либерман заявлял, что не присоединится к правительству, которое будет опираться на поддержку депутатов от Объединенного арабского списка.