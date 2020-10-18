В Израиле начинается первый этап выхода из режима общего карантина

В воскресенье, 18 октября, в соответствии с решением правительства, начинается первый этап выхода страны из режима общего карантина, введенного 18 сентября. Власти подчеркивают: большинство карантинных мер остаются в силе.

На первом этапе:

– возобновляют работу детские сады (многие, видимо, откроются с 19-20 октября);

– откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

– кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;

– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

– откроются национальные парки и пляжи;

– откроются площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах") согласно плану, который утвердят министерства здравоохранения и внутренней безопасности, СНБ;

– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;

– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.



Наибольшее опасение властей вызывает процесс возобновления работы детских садов, так как этот шаг, особенно в "красных" городах может привести к новому всплеску эпидемии коронавирусной болезни.

Кроме того, высока вероятность незаконного открытия йешив в ульраортодоксальных районах. К таким действиям, в частности, накануне призвал один из лидеров "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Хаим Каневски. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением по этому поводу, призвав "харедим" проявить благоразумие и ответственность.

В конце прошлой недели кабинет министров по борьбе с коронавирусом определил список "красных" населенных пунктов, в которых уровень заболеваемости остается высоким, несмотря на общий карантин. В этот список вошли Бней-Брак, Бейтар-Илит, Эльад, Модиин-Илит, Рехасим и отдельные районы Иерусалима. Эти населенные пункты останутся "красными" до среды, 21 октября. Вместе с тем, вопреки мнению экспертов, указывавших на эпидемиологическую опасность, министрами было принято решение об открытии в этих городах учреждений системы образования для детей в возрасте до шести лет.

В ночь на 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидаются 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых" стран будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки. Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнес-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.

Жертвами коронавируса в Израиле с начала эпидемии стали более 2200 человек

В 11:09 утра в воскресенье, 18 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:09 утра. Сравнение с данными за 17 октября невозможно, так как утром в субботу отчет не публиковался. Ранее публиковались данные в сравнении с утренними показателями прошлого воскресенья, 11 октября.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 302911 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 33484 человек. 267221 выздоровели после коронавируса. 2202 заболевших COVID-19 умерли.

1212 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 683 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 240 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 206 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 14960 тестов. Коронавирус выявляли менее чем в 3% случаев.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3996), Бней Брак (2546), Тель-Авив-Яффо (1296), Ашдод (1157), Модиин Илит (1098). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).





