Коронавирус на руинах системы власти. Политические итоги 5780-го еврейского года

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

"За день до наступления нового еврейского года состоялась очередная встреча рабочих групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван". С момента вторых подряд внеочередных выборов прошло менее двух недель, президент Ривлин представил контуры своего предложения по компромиссу, который должен был позволить вывести политическую систему из тупика и передал мандат на формирование коалиции Биньямину Нетаниягу. Представители "Ликуда" и "Кахоль Лаван" встретились, ни о чем не договорились и отправились отмечать Рош а-Шана..."

Речь идет, разумеется, о сентябре 2019 года. Перед наступлением 5780 еврейского года израильская политическая система мечтала только об одном: о сотворении коалиции. Еще не звучали слова "коронавирус", "карантин", "социальная дистанция". Адвокаты премьер-министра готовились к слушаниям у юридического советника правительства в попытке предотвратить предъявление обвинений, Бени Ганц и Яир Лапид еще были в одной партии, Офер Шелах еще не претендовал на лидерство в "Еш Атид" и прилежно повторял лозунги, в которые не верил, а Авигдор Либерман продолжал заявлять, что присоединится только к правительству национального единства.

Минувший год стал годом полной и безоговорочной победы Биньямина Нетаниягу над политической системой страны, годом полного подчинения ее личным интересам премьер-министра.

Он отказался формировать правительство национального единства после вторых выборов, когда попытка расколоть "Кахоль Лаван" не возымела успеха. Многие были убеждены, что, отправляя страну на третьи выборы, Нетаниягу подписывает себе смертный приговор. "Ликуд" к тому периоду заметно ослабел, Ганц и "Кахоль Лаван" обозначили себя как реальная альтернатива, раздражение избирателей тем фактом, что политики заняты собой гораздо более, чем реальными проблемами, росло, и во всех опросах именно Биньямина Нетаниягу называли главным виновником тупиковой ситуации, в которой находилась политическая система. Но, как оказалось, эмоции сами по себе, голосование само по себе. Третьи выборы картины существенно не изменили, если не считать того факта, что Либерман окончательно стал частью лагеря "только не Биби". НДИ и "Кахоль Лаван" повели совместную кампанию по принуждению Нетаниягу к сговорчивости. Ганц получил рекомендации всего левоцентристского лагеря, Объединенного арабского списка и НДИ, и приступил к формированию коалиции. Оппозиция представила законопроекты, вытесняющие Нетаниягу из политической системы, рассчитывая на то, что эта угроза вынудит премьера согласиться на создание правительства национального единства на невыгодных для него условиях. В противном случае ему грозило прощание с резиденцией на улице Бальфур. В "Ликуде" уже остро чувствовали запах оппозиции, и Мики Зоар внезапно стал говорить о "диктатуре случайного большинства".

И тут наступило 26 марта 2020 года. До сих пор непонятно, как Биньямину Нетаниягу удалось уговорить Бени Ганца согласиться на развал "Кахоль Лаван" и на создание совместного правительства с "Ликудом". Известно, что соглашение, подписанное в итоге Нетаниягу и Ганцем, обсуждалось уже после вторых выборов, и было забраковано Лапидом и Яалоном. Известно, что Габи Ашкенази оказывал давление на Ганца, призывая его отказаться от союза с Лапидом ради союза с Нетаниягу. Известны различные теории конспирации о шантаже, которому якобы подвергался Бени Ганц. Ничто это не дает внятного объяснения непостижимому шагу Ганца, принявшего унизительное соглашение, полностью лишающее его доверия избирателей, ставящее точку на его политической карьере, превращающее бывшего начальника генштаба ЦАХАЛа в карикатуру. Факт остается фактом: было подписано коалиционное соглашение, отвечающее лишь одному критерию: личным, персональным интересам Биньямина Нетаниягу. Будучи опытным политическим игроком глава правительства принес в жертву министерства и должности, получив взамен практически полную гарантию сохранения своего присутствия в политической системе вне связи с ходом судебного процесса. Коалиционное соглашение и законы, обеспечивающие его реализацию, построены таким образом, что практически нет ситуации, при которой Нетаниягу не является премьер-министром или сменным премьер-министром, а правительство продолжает работать.

Сказанное выше не отменяет заслуг премьер-министра и не умаляет важности его достижений в уходящем году: соглашения с ОАЭ, декларация о мире с Бахрейном, ведущаяся в эти дни подготовка к подписанию соглашений с другими странами региона – все это продолжение действительно исторического процесса изменений Ближнего Востока. Можно спорить о том, кем эти изменения были инициированы – Трампом или Нетаниягу, можно спорить о том, уместно ли использование термина "мир в обмен на мир", когда речь идет об отказе от распространения суверенитета на районы Иудеи и Самарии, а по некоторым сведениям о замораживании строительства в тех районах, в которых, в соответствии со "сделкой века", должно быть создано Палестинское государство. Все это не отменяет того факта, что арабские страны заключают соглашения с еврейским государством, не выдвигая немедленных требований по уступкам палестинским арабам. Заявления, сделанные на церемонии подписания "Соглашений Авраама", звучат более как дань общественному мнению, а текст соглашения, в котором говорится о "реалистичном" решении конфликта, вряд ли добавил радости кому-либо в Рамалле. Новый Ближний Восток формируется при непосредственном участии Биньямина Нетаниягу, и далеко не очевидно, что, будь на его месте Бени Ганц или Яир Лапид, все выглядело бы так же.

Тот факт, что за все это Нетаниягу заплатил обманом собственных избирателей, "Ликуду" предстоит решать в ходе будущей предвыборной кампании. "Распространение суверенитета – это первичная сионистская задача, и после выборов в США нам предстоит оценить, как и когда мы можем ее решить", – сказал в интервью "КАН РЭКА" бывший заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа, а ныне депутат от "Ликуда" Узи Даян. "Мы требуем максимум, получаем минимум, но то, что мы на этот минимум соглашаемся, не означает, что мы отказываемся от требования максимума", – процитировал он Бен Гуриона. Однако вряд ли кто-то всерьез верит в возвращение темы суверенитета на повестку дня в обозримом будущем.

Успехи на международной арене, которые премьер-министр умело записал исключительно в свой актив, даже крохами не поделившись с министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, как будто взяты из реальности, не имеющей ничего общего с той, в которой живет народ Израиля, и которая определяется ежедневными сводками министерства здравоохранения о числе зараженных. Бессмысленно предъявлять претензии правительству и его главе по сути принимаемых решений. Никто не знает, какими были бы результаты, будь решения иными. Но очевидно, что процесс принятия решений находится под сильным и нездоровым влиянием политических и коалиционных интересов. Фарс, в который превратилась попытка ввести карантин в "красных" городах, отмененная под давлением ультраортодоксальных фракций, заметно сократил путь к строгому карантину. И это лишь один из многочисленных примеров, имевших место более чем за полгода пандемии. Не раз казалось, что правительство балансирует не между интересами экономики и здравоохранения, а между интересами борьбы с коронавирусом и коалиционной стабильностью.

Первые месяцы работы коалиции сопровождались и постоянными кризисами, далекими от борьбы с пандемией. Дискуссия о бюджете была вызвана стремлением Нетаниягу сохранить за собой возможность распустить правительство, оставаясь при этом действующим премьер-министром и желанием Ганца не позволить Нетаниягу спровоцировать выборы. Согласно коалиционным соглашениям, в случае объявления досрочных выборов на фоне разногласий по бюджету, на время предвыборной кампании и формирования правительства, действующий премьер-министр остается на своем посту. Эта абсолютно политическая дискуссия, развернувшаяся на фоне эпидемии, наряду с разногласиями о порядке назначения высокопоставленных чиновников в юридической системе, превратили работу коалиции в малоконструктивную.

Для главы оппозиции Яира Лапида минувший год был неоднозначным. С одной стороны он вернул себе лидерство, избавившись от партнерства с Бени Ганцем. Лапид, по его собственным словам, более не намерен уступать лидерство. Проблема лишь в том, что избиратели не рассматривают всерьез его кандидатуру на пост премьер-министра. В опросах его рейтинг в том что касается соответствия должности премьер-министра примерно равен рейтингу Бени Ганца. Это говорит само за себя.

Мало кто сомневается в том, что внеочередные выборы в Кнессет 24-го созыва пройдут в наступающем 5781 еврейском году. Раздробление политической системы, совершенное премьер-министром, привело к тому, что границы между коалицией и оппозицией стерлись. Потенциальные сторонники Нетаниягу и поддерживают его, и критикуют. При сохранении старого деления на правых и левых Нетаниягу является, по сути, единственным кандидатом на пост премьер-министра. Неизвестно лишь, как на самом деле эти блоки будут выглядеть.





