США согласились дать отсрочку для расселения репатриантов из здания будущего посольства в Иерусалиме

Государственный департамент США согласился предоставить израильским властям отсрочку для расселения пожилых репатриантов из отеля "Дипломат" в Иерусалиме, в котором должно быть размещено американское посольство.

Отсрочка дана до завершения строительства нового здания центра абсорбции в квартале Гиват-Зеэв, в которое будут переселены 307 семей пожилых репатриантов. На текущий момент здание находится на продвинутых стадиях планирования и на его строительство потребуется несколько лет.

Параллельно иерусалимский окружной суд утвердил достигнутое с помощью медиатора соглашение между министерством алии и интеграции и действующим владельцем отеля бизнесменом Дуби Шифом.

Отель "Дипломат" был сдан его владельцем, бизнесменом Дуби Шифом, в аренду государству для размещения в нем центра абсорбции еще в 1992 году. В 2014 году здание, расположенное рядом с американским консульством в Иерусалиме, было приобретено властями США с целью переноса в него посольства.

Шиф получил в рамках сделки 81,5 миллион шекелей и должен получить еще 109,5 миллионов шекелей при передаче здания в собственность правительства США. По условиям договора, здание должно быть передано до конца июня 2020 года. К этой дате министерство абсорбции обязалось освободить здание от его жильцов.

Еще в 2017 году Алекс Кушнир, занимавший тогда пост генерального директора министерства абсорбции, заявлял редакции NEWSru.co.il, что "ведется активная работа по поиску решений размещения жильцов отеля (около 500 человек) после окончания срока аренды".

Только летом 2019 года государство начало продвижение реального решения вопроса в виде строительства дома престарелых на участке, предоставленном Земельным управлением Еврейскому агентству в иерусалимском квартале Писгат-Зеэв.

В ответ на иск, поданный Шифом в БАГАЦ в начале 2019 года, прокуратура сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией была создана межминистерская комиссия во главе с гендиректором министерства главы правительства, которая занимается урегулированием вопроса как с жильцами, так и с властями США.