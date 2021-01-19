Правительство проголосовало за продление режима локдауна до 31 января

Кабинет по борьбе с коронавирусом поддержал предложение о продлении режима национального локдауна на 10 дней, до 31 января.

Кроме того, принято решение о том, что для въезда в Израиль необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета.

Министр здравоохранения и министр культуры и спорта пришли к соглашению о продолжении соревнований в футбольных и баскетбольных высших лигах. Это решение нуждается в утверждении правительством. Ожидается, что такое разрешение будет получено утром 20 января.

Отметим, что министерство здравоохранения и координатор по борьбе с коронавирусом рекомендовали продлить режим карантина еще на две недели, на 10 дней предлагал продлить локдаун глава правительства Биньямин Нетаниягу. Предложение главы правительства было принято единогласно.

Если Кнессет утвердит решение о продлении режима локдауна, в ближайшие 11 дней будут действовать ограничения, которые были введены в Израиле в ночь на 8 января.

Будет закрыта почти вся система образования, за редким исключением запрещены вылеты за границу, выходить на работу будет разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек. На открытом воздухе смогут собираться до 10 человек.

Образование

На период локдауна будут закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно. По просьбе министра просвещения Йоава Галанта сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они находятся в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Международный аэропорт продолжит работать. Все въезжающие в Израиль перед посадкой на самолет должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета.

Все прилетающие из Великобритании, ЮАР, Дубая, Бразилии, Замбии будут принудительно отправляться на прохождение карантина в гостиницах.

Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны будут сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

Религиозные обряды

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.