Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

Около 20:30 жители кибуца Нахаль-Оз слышали взрыв, похожий на падение ракеты. В населенном пункте не сработала система раннего предупреждения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории. Поскольку не было угрозы падения ракеты в населенном пункте, сигнал тревоги был отправлен с помощью мобильных приложений лицам, которые могли находиться в районе падения ракеты.

В результате обстрела нет пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

Согласно источникам в секторе Газы, ХАМАС и "Исламский джихад" эвакуируют своих боевиков с наблюдательных пунктов и военных объектов из опасений ответного удара ЦАХАЛа.

Предыдущий ракетный обстрел из Газы был осуществлен в ночь на 18 января. Две ракеты, выпущенные из северной части сектора Газы, упали в море недалеко от Ашдода. В армии предполагают, что речь идет о случайном запуске ракеты в результате попадания молнии.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2021-й год.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.