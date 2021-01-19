Министры обсудят предложение минздрава продлить строгий карантин на две недели

Во вторник, 19 января, состоится внеочередное заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении режима строгого карантина.

Как сообщил телеканал "Кан 11", министерство здравоохранения представит на заседании требование продлить карантин, по меньшей мере, еще на две недели. Главными доводами минздрава являются высокий уровень заражаемости и напряженная ситуация, сложившаяся в больницах из-за большого числа госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил накануне в ходе визита в центр вакцинации в Бейт Шемеше, что карантин будет продлен не более чем на 14 дней. "Новые штаммы вируса бушуют во всем мире, и многие страны взвешивают возможность введения строгого карантина до конца апреля. У нас ситуация иная, но очень может быть, что мы предложим продлить период строгих ограничений на короткое время. В любом случае, карантин не будет продлен более чем на две недели", – сказал Нетаниягу. Он также отметил, что беседовал с представителями ультьраортодоксального и арабского секторов и попросил оказать помощь в продвижении процесса вакцинации. "Мы должны пережить это непростое время вместе и вместе выйти из эпидемии", – заявил Нетаниягу.

В оппозиции заявляют, что Нетаниягу "попросил у харедим разрешения продлить карантин". "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил у Янки Каневски, внука раввина Хаима Каневски, разрешения продлить карантин. Янки Каневски передаст ему ответ дедушки. Мы сошли с ума", – заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Кан 11" сообщает, что премьер-министр выступает за продление карантина на 10 дней, до 31 января. Согласно опубликованной информации, в правительстве есть разногласия по этому вопросу. Министры от "Кахоль Лаван" и некоторые министры от "Ликуда" возражают против повсеместного продления режима карантина и требуют сохранить ограничения лишь в населенных пунктах с высоким уровнем заражаемости.

В "Кахоль Лаван" связывают поддержку предложения о продлении карантина с ужесточением мер по выполнению карантинных распоряжений. В первую очередь, речь идет об ультраоьртодоксальных населенных пунктах, где возобновили работу некоторые учебные заведения. В "Кахоль Лаван" также требуют восполнить учебные дни, пропущенные в период карантина, а также инициировать процесс вакцинации старшеклассников и ввести ограничения на работу аэропорта Бен-Гурион. Без согласия на эти меры в "Кахоль Лаван" угрожают торпедировать продление периода карантина более чем на одну неделю.

По поводу ограничений деятельности аэропорта Бен-Гурион, телеканал "Решет" сообщил, что одним из предложений является полное прекращение вылетов и прилетов в Израиль. Согласно предложению, запрет на вылет из страны будет действовать даже в тех случаях, когда билеты были куплены заранее.

Телеканал "Кан 11" сообщал, что решение о закрытии аэропорта вступит в силу, скорее всего, до конца недели. Правительству также предстоит решить, что делать с израильтянами, которые находятся за границей и должны вернуться домой. Скорее всего, как сообщает телеканал "Кан Бет", для посадки на израильский рейс пассажиру придется предъявить отрицательный тест на коронавируса, сделанный не позднее чем за два дня до вылета, а второй тест пройти по прибытии в Израиль.