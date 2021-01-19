На холмах севера Израиля выпал снег

Во второй половине дня, во вторник 19 января, начался снегопад не только на горе Хермон, но также на вершинах холмов Голанских высот и Верхней Галилеи. Синоптики прогнозируют, что ночью снег может выпасть и на высоких холмах в центре страны.

На остальной территории страны (за исключением самых южных районов) идут дожди, временами с грозами и градом.

В этом зимнем сезоне первый снег на вершине горы Хермон выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода, осадков несколько недель не было.

Вновь снег выпал на Хермоне 14 января, и снегопад усилился в последние дни.

На всех склонах Хермона образовался устойчивый снежный покров. Однако пока курорт закрыт в связи с карантином.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.