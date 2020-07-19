Конфликт в коалиции: Нетаниягу намерен уволить Ифат Шаша-Битон с поста главы комиссии по коронавирусу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение отстранить депутата Кнессета Ифат Шаша-Битон от должности главы комиссии Кнессета по коронавирусу. Поздно вечером в субботу, 18 июля, об этом сообщили высокопоставленные источники в окружении премьер-министра.

Это заявление последовало после того, как Шаша-Битон сказала в интервью телеканалу "Кешет", что не намерена автоматически утверждать ограничения, предложенные правительством. Заседание комиссии, на котором будут обсуждаться предложения правительства, состоится 19 июля в 12:00.

"Завтра мы будем обсуждать ограничения. Потребуем данные, так как хотим быть убеждены, что предлагаемые шаги оправданы. Я не убеждена, что мы находимся в ситуации, которая оправдывает введение карантина. Нужно понять соотношение пользы общественному здоровью и вреда экономике", – заявила Шаша-Битон в субботнем интервью. Вскоре после этого источник в "Ликуде" заявил: "Премьер-министр уволит Шаша-Битон. Так работать нельзя".

В ответ на это предупреждение Ифат Шаша-Битон сказала: "Я состою в коалиции и уважаю решения правительства. Одной из основных функций Кнессета является контроль над действиями исполнительной власти, и если совершаются ошибки, их нужно исправлять. Моя цель одна: работать на благо народа Израиля, и если мне придется за это заплатить цену, сделаю это с радостью".

Анонимные источники в "Кахоль Лаван" сообщили телеканалу "Кешет", что если вопрос об отстранении Ифат Шаша-Битон будет вынесен на голосование, партия Бени Ганца проголосует против вместе с оппозицией.

Напомним, что тема отстранения Ифат Шаша-Битон от руководства комиссией Кнессета по коронавирусу обсуждалась на прошлой неделе, когда на голосование был вынесен вопрос об открытии спортивных залов. Сразу после голосования глава коалиции Мики Зоар сказал Ифат Шаша-Битон: "Ты свою карьеру закончила, будешь уволена". "Ликуд" обратился в организационную комиссию Кнессета с просьбой о смене главы комиссии, однако позднее вопрос был снят с повестки дня.

Ифат Шаша-Битон входит во фракцию "Ликуд", однако представляет там партию "Кулану".





