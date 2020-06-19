Споры об аннексии, реализация "норвежского закона" и угроза "погрома" в Ашдоде. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

В понедельник в Кнессете состоялось еженедельное заседание фракции "Ликуд". На сей раз оно было почти полностью посвящено обсуждению "сделки века" и его приближающегося первого этапа: начала распространения израильского суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии. Премьер-министра не слишком заботит мнение 36 членов фракции, он отлично понимает, что никакая опасность реального "путча" ему не грозит. Даже если кого-то во фракции не устраивают планы премьера, это недовольство не будет иметь веса. В "Ликуде" (как и в большинстве других партий), недовольные молчат, а особо недовольные делятся своим недовольством с журналистами.

Нетаниягу рассказал депутатам о деталях плана Трампа именно в том ключе, в котором он хочет, чтобы они отстаивали его позицию в журналистских интервью и в дискуссиях с оппонентами справа. "Речь не идет о признании принципа Палестинского государства. Ни Кнессет, ни правительство такого принципа не признают", – заявил Нетаниягу. Он также повторил, что "сделка века" не будет принята как единое целое, а станет лишь основной для будущих переговоров.

По словам приближенных премьера, до наступления нового еврейского года, границы Израиля изменятся. Как? Ответа на этот вопрос нет, видимо, ни у кого, возможно и у самого премьер-министра. Очевидно, что распространение суверенитета возможно лишь так, тогда и там, как будет согласовано с США. Позиция администрации Трампа неясна, но, согласно публикациям в различных СМИ, Джаред Кушнер, зять и специальный советник президента Трампа, стал наиболее доминантной фигурой в Белом доме во всем, что касается Ближнего Востока. Кушнер является сторонником осторожной линии, направленной на координацию шагов с арабским миром. Посол США в Израиле Дэвид Фридман, являющийся сторонником широкой аннексии, утратил немалую долю своего влияния.

"План Трампа" сказывается и на отношениях внутри коалиции. Премьер-министр и спикер Кнессета Ярив Левин не менее трех раз встречались на этой неделе с министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Нетаниягу хотел бы реализовать план Трампа в согласии с партнерами по коалиции, однако к настоящему моменту нет договоренности о том, как будет выглядеть этот шаг. В "Кахоль Лаван" требуют скоординировать аннексию с арабскими странами (иными словами, снять вопрос с повестки дня или отложить на неопределенный срок). Нетаниягу предлагает формулу – "сначала аннексия, затем переговоры". Могут ли разногласия привести к безвременной кончине правительства национального единства? Шансы на это невелики. Во-первых, коалиционные соглашения дают Нетаниягу практически неограниченный карт-бланш на реализацию шагов по распространению суверенитета. Во-вторых, Бени Ганцу вряд ли стоит торопиться с развалом коалиции. На предвыборных участках его не ждёт ничего хорошего.

В окружении Биньямина Нетаниягу заявляют, что если "Кахоль Лаван" каким-то образом торпедирует реализацию сделки века, то это может повлечь за собой роспуск Кнессета. Но речь идет более о тактических угрозах, сборе критической массы претензий. Без самой крайней необходимости Нетаниягу не станет распускать Кнессет до принятия бюджета. После этого, как уже неоднократно говорилось, Нетаниягу взвесит шансы победить на выборах и сформировать коалицию праворелигиозных партий без Авигдора Либермана, и в случае высокой вероятности успеха возможно пойдет на роспуск Кнессета.

Минувшая неделя ознаменовалась не только очередными актами недоверия между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", но и началом реализации "норвежского закона". Напомним, что в соответствии с его израильской версией, пять министров и их заместителей могут подать в отставку на время каденции в правительстве и позволить пяти кандидатам в предвыборном списке стать депутатами парламента. Как и следовало ожидать, первыми этот закон использовали в "Кахоль Лаван". Министры Михаэль Битон, Алон Шустер, Асаф Замир, Изхар Шай и Хили Трупер покинут Кнессет, их места займут пять кандидатов из предвыборного списка "Кахоль Лаван". И тут начинается израильское политико-юридическое "ноу хау". Как всем известно, "Кахоль Лаван" баллотировался на выборы как союз партий "Еш Атид", "Хосэн ле-Исраэль", ТЭЛЕМ. Затем волею судьбы, вернее Бени Ганца, блок распался. Перед проведением закона в "Кахоль Лаван" предлагали "отделить волков от козлищ" и утвердить формулировку, позволяющую производить замены в нынешних фракциях, а не тех, что баллотировались в Кнессет вечность (три месяца) назад. БАГАЦ намекнул, что так дело не пойдет, мол как баллотировались, так и разменивайтесь. И тогда было найдено политическое решение. Из пяти кандидатов, которые должны стать депутатами благодаря "норвежскому закону", двое – Эйнав Кабала и Хила Вазан – представляют "Хосен ле-Исраэль", и естественным образом присоединились к коалиции. Йорай Лахав ("Еш Атид") усилит ряды оппозиции, с Теилой Фридман (недавно "Еш Атид" ), Михаль Вэнеш (недавно ТЭЛЕМ) Бени Ганц договорился, и они просто переходят из одной партии в другую. Учитывая положение израильской политической системы и степень доверия к ней общества, удивляться, наверное, не стоит. И тем не менее.

"Норвежский закон" – один из наиболее важных для такой политической системы как израильская. Он позволяет на практике реализовать принцип разделения законодательной и исполнительной властей. Одной из функций парламента является контроль над работой правительства. Министры, являющиеся одновременно депутатами парламента, такой контроль осуществить не могут. Да, закон сам по себе, недешевый (примерно 1,5-1,7 миллиона шекелей в год на нового депутата), однако такие затраты были бы оправданы, если бы всё это не превратилось в еще один акт торгов на нашем политическом базаре.

Тем временем оппозиция продолжает попытки причинить хотя бы имиджевые неприятности коалиции. Депутат от партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг в очередной раз безуспешно пыталась провести законопроект о введении в Израиле общественного транспорта по шаббатам. Когда законопроект был провален, Зандберг немедленно представила новую законодательную инициативу: министрам будет запрещено пользоваться служебными автомобилями для поездок по шаббатам. Далеко не худшая пиар-акция, которую видели стены Кнессета.

Провален был и законопроект НДИ, требующий от премьер-министра подавать в отставку в случае предъявления ему обвинений. По иронии судьбы, эти законы изначально продвигались Бени Ганцем, считавшим, что таким образом он принудит Нетаниягу пойти на компромиссы и согласиться стать вторым в ротации в правительстве национального единства. Что изменилось? Знает лишь сам Ганц.

И последнее. На демонстрации против предоставления земельного участка под строительство синагоги в квартале Хет Ашдода, депутат муниципалитета Эли Нахт заявил буквально следующее: "Ваша задача, друзья, поднять бунт, крик и сделать так, чтобы всем в городе стало понятно, что это никак неприемлемо, и если это здесь будет, здесь будет просто погром". Позднее Нахт пояснил, что речь шла о метафоре, а не о погроме в прямом смысле этого слова. Стоит лишь помнить, что иногда метафора может стать легитимацией конкретного действия. А использование представителем властной структуры в еврейском государстве слова "погром" даже в виде метафоры чудовищно не менее, чем строительство еще одной синагоги в Ашдоде.



