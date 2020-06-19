Споры об аннексии, реализация "норвежского закона" и угроза "погрома" в Ашдоде. Итоги политической недели
Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.
В понедельник в Кнессете состоялось еженедельное заседание фракции "Ликуд". На сей раз оно было почти полностью посвящено обсуждению "сделки века" и его приближающегося первого этапа: начала распространения израильского суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии. Премьер-министра не слишком заботит мнение 36 членов фракции, он отлично понимает, что никакая опасность реального "путча" ему не грозит. Даже если кого-то во фракции не устраивают планы премьера, это недовольство не будет иметь веса. В "Ликуде" (как и в большинстве других партий), недовольные молчат, а особо недовольные делятся своим недовольством с журналистами.
Нетаниягу рассказал депутатам о деталях плана Трампа именно в том ключе, в котором он хочет, чтобы они отстаивали его позицию в журналистских интервью и в дискуссиях с оппонентами справа. "Речь не идет о признании принципа Палестинского государства. Ни Кнессет, ни правительство такого принципа не признают", – заявил Нетаниягу. Он также повторил, что "сделка века" не будет принята как единое целое, а станет лишь основной для будущих переговоров.
По словам приближенных премьера, до наступления нового еврейского года, границы Израиля изменятся. Как? Ответа на этот вопрос нет, видимо, ни у кого, возможно и у самого премьер-министра. Очевидно, что распространение суверенитета возможно лишь так, тогда и там, как будет согласовано с США. Позиция администрации Трампа неясна, но, согласно публикациям в различных СМИ, Джаред Кушнер, зять и специальный советник президента Трампа, стал наиболее доминантной фигурой в Белом доме во всем, что касается Ближнего Востока. Кушнер является сторонником осторожной линии, направленной на координацию шагов с арабским миром. Посол США в Израиле Дэвид Фридман, являющийся сторонником широкой аннексии, утратил немалую долю своего влияния.
"План Трампа" сказывается и на отношениях внутри коалиции. Премьер-министр и спикер Кнессета Ярив Левин не менее трех раз встречались на этой неделе с министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Нетаниягу хотел бы реализовать план Трампа в согласии с партнерами по коалиции, однако к настоящему моменту нет договоренности о том, как будет выглядеть этот шаг. В "Кахоль Лаван" требуют скоординировать аннексию с арабскими странами (иными словами, снять вопрос с повестки дня или отложить на неопределенный срок). Нетаниягу предлагает формулу – "сначала аннексия, затем переговоры". Могут ли разногласия привести к безвременной кончине правительства национального единства? Шансы на это невелики. Во-первых, коалиционные соглашения дают Нетаниягу практически неограниченный карт-бланш на реализацию шагов по распространению суверенитета. Во-вторых, Бени Ганцу вряд ли стоит торопиться с развалом коалиции. На предвыборных участках его не ждёт ничего хорошего.
В окружении Биньямина Нетаниягу заявляют, что если "Кахоль Лаван" каким-то образом торпедирует реализацию сделки века, то это может повлечь за собой роспуск Кнессета. Но речь идет более о тактических угрозах, сборе критической массы претензий. Без самой крайней необходимости Нетаниягу не станет распускать Кнессет до принятия бюджета. После этого, как уже неоднократно говорилось, Нетаниягу взвесит шансы победить на выборах и сформировать коалицию праворелигиозных партий без Авигдора Либермана, и в случае высокой вероятности успеха возможно пойдет на роспуск Кнессета.
По вопросу о бюджете также возникли разногласия между Нетаниягу и Ганцем. В то время как Нетаниягу настаивает на утверждении бюджета лишь до конца 2020 года, Ганц призывает утвердить бюджет на 2020 и 2021 годы. Вероятнее всего в "Кахоль Лаван" опасаются, что "Ликуд" воспользуется тем, что бюджет не утвержден, и распустит Кнессет. В этом случае, в соответствии с коалиционными соглашениями, Нетаниягу остается на посту премьер-министра до выборов и не должен передавать премьерство Ганцу. Если добавить ко всему этому переговоры об изменении коалиционных соглашений или, по сути, возобновление коалиционных переговоров, то очевидно, что начал катиться снежный ком, который рано или поздно, скорее рано, чем поздно, погребет под собой коалицию.
Минувшая неделя ознаменовалась не только очередными актами недоверия между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", но и началом реализации "норвежского закона". Напомним, что в соответствии с его израильской версией, пять министров и их заместителей могут подать в отставку на время каденции в правительстве и позволить пяти кандидатам в предвыборном списке стать депутатами парламента. Как и следовало ожидать, первыми этот закон использовали в "Кахоль Лаван". Министры Михаэль Битон, Алон Шустер, Асаф Замир, Изхар Шай и Хили Трупер покинут Кнессет, их места займут пять кандидатов из предвыборного списка "Кахоль Лаван". И тут начинается израильское политико-юридическое "ноу хау". Как всем известно, "Кахоль Лаван" баллотировался на выборы как союз партий "Еш Атид", "Хосэн ле-Исраэль", ТЭЛЕМ. Затем волею судьбы, вернее Бени Ганца, блок распался. Перед проведением закона в "Кахоль Лаван" предлагали "отделить волков от козлищ" и утвердить формулировку, позволяющую производить замены в нынешних фракциях, а не тех, что баллотировались в Кнессет вечность (три месяца) назад. БАГАЦ намекнул, что так дело не пойдет, мол как баллотировались, так и разменивайтесь. И тогда было найдено политическое решение. Из пяти кандидатов, которые должны стать депутатами благодаря "норвежскому закону", двое – Эйнав Кабала и Хила Вазан – представляют "Хосен ле-Исраэль", и естественным образом присоединились к коалиции. Йорай Лахав ("Еш Атид") усилит ряды оппозиции, с Теилой Фридман (недавно "Еш Атид" ), Михаль Вэнеш (недавно ТЭЛЕМ) Бени Ганц договорился, и они просто переходят из одной партии в другую. Учитывая положение израильской политической системы и степень доверия к ней общества, удивляться, наверное, не стоит. И тем не менее.
"Норвежский закон" – один из наиболее важных для такой политической системы как израильская. Он позволяет на практике реализовать принцип разделения законодательной и исполнительной властей. Одной из функций парламента является контроль над работой правительства. Министры, являющиеся одновременно депутатами парламента, такой контроль осуществить не могут. Да, закон сам по себе, недешевый (примерно 1,5-1,7 миллиона шекелей в год на нового депутата), однако такие затраты были бы оправданы, если бы всё это не превратилось в еще один акт торгов на нашем политическом базаре.
Тем временем оппозиция продолжает попытки причинить хотя бы имиджевые неприятности коалиции. Депутат от партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг в очередной раз безуспешно пыталась провести законопроект о введении в Израиле общественного транспорта по шаббатам. Когда законопроект был провален, Зандберг немедленно представила новую законодательную инициативу: министрам будет запрещено пользоваться служебными автомобилями для поездок по шаббатам. Далеко не худшая пиар-акция, которую видели стены Кнессета.
Провален был и законопроект НДИ, требующий от премьер-министра подавать в отставку в случае предъявления ему обвинений. По иронии судьбы, эти законы изначально продвигались Бени Ганцем, считавшим, что таким образом он принудит Нетаниягу пойти на компромиссы и согласиться стать вторым в ротации в правительстве национального единства. Что изменилось? Знает лишь сам Ганц.
На этой неделе вновь на повестке дня оказался вопрос гиюров. Министр внутренних дел Арье Дери заявил, что намерен инициировать законопроект, запрещающий частным структурам проводить гиюры, оставляя их лишь в рамках государственной системы. Эта логика имела бы смысл, если бы официально признанные государством раввины городов получили бы право проводить гиюры. До тех пор, пока этого нет, пока это право остается лишь за главным раввинатом, монополию удерживает ультраортодоксальный истеблишмент. Понятно почему этого хочет ШАС. Понятны и доводы НДИ, обвинившей Дери в намерении и далее дискриминировать выходцев из бывшего СССР. А в религиозном сионизме, как обычно, продолжают дискутировать между собой. Депутат Матан Каана заявил, что намерение Дери тормозит любой прогресс в сфере гиюра. Бецалель Смотрич, в свою очередь, назвал это единственным способом остановить проникновение реформистских структур в сферу гиюра. Разногласия в религиозном сионизме не новость. Но дискуссия по религиозным вопросам очень часто принимает особенно острый оборот. Причем острие направлено внутрь, а не наружу.
И последнее. На демонстрации против предоставления земельного участка под строительство синагоги в квартале Хет Ашдода, депутат муниципалитета Эли Нахт заявил буквально следующее: "Ваша задача, друзья, поднять бунт, крик и сделать так, чтобы всем в городе стало понятно, что это никак неприемлемо, и если это здесь будет, здесь будет просто погром". Позднее Нахт пояснил, что речь шла о метафоре, а не о погроме в прямом смысле этого слова. Стоит лишь помнить, что иногда метафора может стать легитимацией конкретного действия. А использование представителем властной структуры в еврейском государстве слова "погром" даже в виде метафоры чудовищно не менее, чем строительство еще одной синагоги в Ашдоде.
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