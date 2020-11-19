Помпео в Иерусалиме: организации BDS будут признаны антисемитскими и лишены финансирования

В четверг, 19 ноября, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Иерусалиме.

По итогам встречи Помпео сделал заявление, в котором пообещал, что Госдепартамент США признает организации, призывающие к бойкоту Израиля, антисемитскими, и лишит их государственного финансирования. Он сравнил BDS с раковой опухолью.

Помпео сообщил, что США продолжат политику максимального давления на Иран, назвав режим аятолл главным спонсором международного терроризма. Госсекретарь поблагодарил правительство Израиля за поддержку американской политики в отношении Тегерана.

Он также сообщил, что ни одна администрация в истории США не заботилась об интересах Израиля так, как нынешняя. Помпео рассказал, что собирается посетить Голанские высоты, напомнив, что президент Трамп признал их суверенной израильской территорией. "Это признание реальной ситуации", - отметил политик.

Премьер-министр Израиля начал свою речь с выражения соболезнований в связи с гибелью американских миротворцев на Синайском полуострове. Нетаниягу также заявил, что в годы администрации Дональда Трампа союз США и Израиля достиг беспрецедентного уровня.

"Я благодарю президента Трампа за признание Иерусалима израильской столицей, за перенос посольства, за признание Голанских высот израильскими, за разрыв сделки с Ираном, за санкции против иранского режима, за ликвидацию мега-террориста Кассема Сулеймани, за первый реалистичный план урегулирования с палестинцами, за соглашения с ОАЭ, Бахрейном и Суданом", - сказал израильский лидер.

Выразил Нетаниягу и личную благодарность государственному секретарю, которого назвал по имени. "Защищая Израиль, ты защищал право, ты защищал правду", - сказал он, особо отметив противостояние иранскому режиму. "Спасибо, друг. В будущем году в Иерусалиме", - завершил глава правительство свое выступление.

После встречи с Нетаниягу Помпео посетит Голанские высоты, а также Иудею и Самарию.

Накануне телеканал "Кан 11" сообщал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе встречи с Помпео намерен обратиться к США с просьбой о согласии на начало строительства в иерусалимском квартале Атарот, на севере столицы.