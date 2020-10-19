Саиб Арикат, госпитализированный в больницу "Адаса Эйн Керем", находится в критическом состоянии

Состояние генерального секретаря ООП, госпитализированного в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн Керем", ухудшилось, и в настоящий момент является критическим. Об этом утром 19 октября, сообщила администрация больницы.

"Сегодня утром наступило ухудшение в состоянии господина Ариката, и оно является критическим. Из-за проблем дыхательной системы он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится под наркозом. Его лечение затруднено из-за пересадки легкого, которое он перенес. Это повлияло на его иммунную систему, и помимо коронавирусной болезни развился сепсис", – сообщила пресс-секретарь больницы.

По ее словам, врачи "Адаса Эйн Керем" контактируют с медиками из-за рубежа по вопросу о путях и методах лечения Ариката. Телеканал "Кан 11" сообщал, что рядом с Саибом Арикатом в больнице находятся его близкие.

Палестинцы о госпитализации Ариката: ложь руководства, успех Израиля

О том, что 65-летний Саиб Арикат заразился коронавирусом, стало известно неделю назад. Он оставался в изоляции в своем иерихонском доме, поскольку болезнь в начальной стадии протекала в легкой форме. Утром 18 октября его состояние резко ухудшилось. Палестинская администрация обратилась к Израилю с просьбой о госпитализации Ариката. Генеральный секретарь ООП – один из самых непримиримых критиков еврейского государства. Так, например, он призывал ООН ввести санкции против Израиля в связи с планами правительства распространить израильский суверенитет на часть территории Иудеи и Самарии.

Саиб Арикат (Саиб Мухаммад Салих Арикат), родился в 1955-м году в Абу Дисе (Восточный Иерусалим), позже его семья переехала в Иерихон; закончил Университет Сан-Франциско (США), получив звание магистра политологии; докторскую диссертацию защитил в Брэдфордском университете (Великобритания) о "Роли ОПЕК в арабо-израильском конфликте"; с 1979-го года преподавал в университете Аль-Наджах; с 1982-го года входил в руководство редакции ведущей палестинской газеты "Аль-Кудс", стал одной из видных фигур в партии ФАТХ, возглавляемой Арафатом; в 1987-м был осужден израильским судом за "подстрекательскую деятельность"; вновь вернулся к политической деятельности в 1991-м году, приняв участие в Мадридской конференции по проблемам Ближнего Востока, затем стал одним из тайных "архитекторов" соглашений Осло; неоднократно уходил в отставку – например, в августе 1993-го года после публикаций в арабской прессе по поводу подоплеки норвежских соглашений; в 1998-м году выступил против стиля политических переговоров, избранного Арафатом, однако после начала "интифады Аль-Аксы" осенью 2000-го года, вскоре был назначен "раисом" на должность главы палестинской делегации на переговорах с Израилем, возглавлял также департамент местного самоуправления ПА. В 2003 году в новом правительстве Махмуда Аббаса первоначально ему было предложено министерство по делам туризма и транспорта или должность министра без портфеля. Однако Арикат отверг это предложение, и тогда, под давлением Арафата, ему был вручен портфель министра по вопросам переговоров с Израилем (таким образом он сохранил свое министерское кресло). Этот пост остался за Арикатом и после смерти Арафата. С августа 2015 года занимает пост генерального секретаря ООП Считается одним из самых влиятельных людей в Иерихоне и в целом в Палестинской автономии.