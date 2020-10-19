В Кирьят-Хаиме и Беэр-Шеве убиты две женщины, один из подозреваемых пытался покончить с собой

В понедельник, 19 октября, на улице Мивца Увда в Беэр-Шеве полицейские и пожарные сняли с крыши мужчину, который, по всей видимости, собирался покончить с собой. Ему была оказана медицинская помощь.

В ходе опроса этого человека возникло подозрение, что он причинил вред своей жене.

Полиция прибыла по месту жительства этого мужчина и обнаружила труп 67-летней женщины.

Проводится расследование. Мужчина задержан по подозрению в убийстве.

Имена погибшей и подозреваемого пока не называются.

Отметим, что это второе убийство женщины в Израиле за сегодняшний день.

Ранее в Хайфе полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней Надж Мансур, которая была его женой. Мужчина привлек внимание полицейских, так как шел по улице без маски. Они остановили его, конфисковали при обыске нож и доставили по меcту жительства на улице Дгания в Кирьят-Хаиме. В квартире было обнаружено тело женщины. Медики, осмотревшие женщину, констатировали смерть и пришли к выводу, что речь идет об убийстве. Известно, что эта пара раньше проживала в арабской деревне Джудейда-Макр.

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер обвиняет правительство в том, что оно игнорировало тревожный рост числа убитых в этом году. По словам председателя парламентской комиссии по продвижению статуса женщины, вместо того, чтобы объявить чрезвычайное положение и выделить ресурсы на искоренение этого страшного явления, правительство, напротив, отменяет соответствующие программы и сокращает их бюджеты. "Министр внутренней безопасности должен задуматься о том, что сегодняшнее убийство – это прямой результат неспособности его ведомства и правительства в целом контролировать ситуацию и предоставить решение для женщин, подвергающихся риску. Сокращение ресурсов, направляемых на борьбу с домашним насилием, делает свое дело", - подчеркнул Одед Форер.