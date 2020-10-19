Дмитрий Цыганок, подозреваемый в причастности к гибели подруги, освобожден под домашний арест

В понедельник, 19 октября, судья мирового суда в Тель-Авиве Алаа Масаруа освободил под домашний арест 52-летнего Дмитрия Цыганка, задержанного ранее по подозрению в убийстве его подруги, проживавшей в Израиле под именем Анастасия Кляйн (в израильских СМИ также звучали варианты произношения ее фамилии "Клин", "Калин"). Адвокат подозреваемого настаивал на психиатрической экспертизе.

Как ранее писал сайт Ynet, установлено, что настоящее имя умершей женщины Оксана Симинович (52), она была родом из Украины, находилась в Израиле незаконно по поддельным документам. 18 октября ее тело было доставлено для захоронения на родину.

Судебное решение об очередном освобождении Цыганка под домашний арест было принято, так как следствие не смогло найти убедительных доказательств его причастности к смерти женщины. Вскрытие не позволило сделать однозначных выводов по поводу того, что женщине были нанесены какие-либо травмы, которые стали причиной ее смерти.

Официально объявленная причина смерти Оксаны Симинович ("Анастасии Кляйн"): заражение крови. За несколько дней до смерти врачи были вынуждены ампутировать ей правую ногу, так как началась обширная гангрена.

Ранее пресс-служба полиции сообщала, что 5 сентября между парой произошел инцидент с применением насилия, женщина получила серьезные травмы и была изнасилована. Она ушла к своим друзьям, не став обращаться за помощью, поскольку находилась в стране нелегально. Однако через несколько дней ее состояние ухудшилось, и ее доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. После этого друзья женщины подали жалобу в полицию. 27 сентября по решению суда Цыганок был отправлен под домашний арест. Затем Цыганок пытался навестить подругу в больнице. Друзья женщины заявляли журналистам, что он пытался на нее напасть. Пресс-служба полиции действительно сообщала, что Цыганок навещал Кляйн в больнице "Ихилов", и в полиции подозревали, что он пытался причинить вред женщине. После этого инцидента его снова задержали, и мировой суд продлил содержание его под стражей до 6 октября. По окончании этого срока, подозреваемый находился под домашним арестом. 10 октября женщина умерла. После этого Цыганок скрылся, а затем добровольно сдался полиции.