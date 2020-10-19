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NEWSru.co.il :: В Израиле19 октября 2020 г., 09:29

Командование дивизии Газы запретило фермерам приближаться к границе: угроза снайперской стрельбы

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Снайпер "Исламского джихада" с винтовкой Steyr HS .50, произведенной в Иране

Утром в понедельник, 19 октября, командование дивизии Газы запретило фермерам и их работникам выходить на поля около границы с сектором Газы из-за опасений снайперской стрельбы.

ЦАХАЛ установил контрольно-пропускные пункты около границы Газы. Блокирован проезд по дорогам, которые могут простреливаться с территории сектора Газы. Местным жителям было направлено предупреждение с просьбой не приближаться к границе.

Отметим, что в течение последних нескольких недель СМИ Палестинской автономии и сектора Газы, в частности, ежедневно пишут о росте напряженности и высокой вероятности нового вооруженного противостояния. Израильские СМИ этой теме уделяют заметно меньше внимания.


ЦАХАЛ не ответил на ракетный обстрел израильской территории вечером 16 октября.

Напомним, что 19 февраля этого года снайперы "Бригад аль-Кудса" ("Исламский джихад"), находившиеся в районе Хузаа восточнее Хан-Юниса. Тогда никто из израильтян не пострадал. Один боевик был ранен ответным огнем.

22 января 2019 года снайпером "Исламского джихада" около границы Газы был ранен офицер ЦАХАЛа.

20 июля 2018 года на границе с Газой был убит военнослужащий ЦАХАЛа Авив Леви. Израильский блогер "Абу Али", считающийся специалистом по ближневосточной тематике, со ссылкой на источники в ХАМАСе, писал тогда, что Леви был застрелен из австрийской снайперской винтовки Steyr HS .50, произведенной в Иране.

Это оружие было впервые использовано террористами во время операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года). По утверждению террористов, из такой винтовки был убит капитан Дмитрий Левитас (26), командир танковой роты.

Крупнокалиберная однозарядная снайперская винтовка Steyr HS .50, считающаяся одной из лучших в мире в своем классе, имеет прицельную дальность 1,5 км. Стреляет винтовочными патронами калибра 12,7×99 мм. Разработка австрийской компании Steyr Mannlicher Gmbh & Co KG (2004-й год).

В 2005-м австрийцы продали около 800 таких винтовок Ирану. Тогда эта тема широко обсуждалась в британских и американских СМИ, высказывались опасения, что винтовки Steyr HS .50 будут использоваться против коалиционных сил в Ираке. В 2007-м Daily Telegraph писала, что более 100 таких винтовок были отобраны американскими военными у иракских повстанцев. В компании Steyr заявляли, что в нескольких странах, в том числе в Иране, было налажено собственное "пиратское" производство такого рода винтовок. Насколько их качество ниже качества винтовок австрийского производства, сказать сложно.




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