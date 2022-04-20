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Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
21 - 31°
Эйлат:
27 - 41°
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Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
21 - 31°
Эйлат:
27 - 41°
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    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:49 Сдерот подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы
    22:33 Система раннего предупреждения о ракетном обстреле сработала в Сдероте и на границе с Газой
    22:22 В иерусалимском квартале Шейх Джерах происходят столкновения между евреями и арабами
    21:45 Представители европейских стран и США бойкотировали выступление министра финансов РФ на G20
    21:12 Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Украину: "Россия должна понести наказание за содеянное"
    20:40 Банк Израиля сокращает резервы доллара США и евро в пользу юаня и йены
    20:18 ЦАХАЛ объявил о введении блокады палестинских территорий
    18:05 "Кан Бет": в Иерусалиме начались столкновения между участниками "Марша с флагами" и полицией
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